كيف يؤثر هذا الفيتامين على صحة الدماغ؟.. مفاجأة

فيتامين د ليس مجرد عنصر مهم لصحة العظام والمناعة، بل تشير الأبحاث الحديثة إلى أن له دوراً فعّالاً في دعم وظائف الدماغ، خاصة فيما يتعلق بالذاكرة والتفكير.

إليك أبرز فوائده على الذاكرة والصحة الذهنية، وفق "ويب ميد".

1. تعزيز وظائف الدماغ الإدراكية

فيتامين د يؤثر مباشرة على مراكز التفكير والذاكرة في الدماغ، وتوجد مستقبلات فيتامين د في مناطق الدماغ المرتبطة بالمعرفة والتعلّم، مثل الحُصين (hippocampus)، وهي منطقة أساسية لمعالجة الذاكرة.

2. الحماية من التدهور المعرفي المرتبط بالعمر

أظهرت دراسات أن انخفاض مستويات فيتامين د قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمشكلات في الذاكرة أو حتى الخرف ومرض الزهايمر لدى كبار السن.

الحفاظ على مستويات كافية من الفيتامين قد يساعد في إبطاء هذا التدهور المعرفي.

3. التقليل من الالتهابات العصبية

فيتامين د يمتلك خصائص مضادة للالتهاب، ما يساهم في حماية الخلايا العصبية من التلف المرتبط بالالتهابات المزمنة، وهي من العوامل التي تؤثر سلبًا على التركيز والذاكرة.

4. تحسين المزاج والتركيز

أحد العوامل التي تؤثر على التركيز والذاكرة هو الحالة النفسية ونقص فيتامين د غالبًا ما يُرتبط بالاكتئاب والقلق، مما يضعف الوظائف الذهنية تحسين الحالة النفسية من خلال دعم مستويات فيتامين د قد ينعكس إيجابيًا على الأداء الذهني.