أطعمة تزيد خطر الإصابة بالسرطان.. احذر تناولها

كتب- أحمد الضبع:

بينما تتزايد حالات الإصابة بالأمراض السرطانية حول العالم، تتجه الأنظار أكثر نحو دور التغذية في الوقاية ودعم العلاج.

ففي الوقت الذي يسلط فيه الطب الحديث الضوء على الجينات والعلاجات الكيميائية، لا يزال النظام الغذائي يشكل خط الدفاع الأول في معركة الصحة ضد هذا "العدو الصامت".

وتحدث الدكتور رسلان باسونوف، الاختصاصي في طب الأورام، عن أهمية التغذية كعامل مؤثر في الحماية من السرطان أو حتى في تسريع انتشاره، موضحًا أن بعض المكونات الغذائية تساهم في تثبيط نمو الخلايا السرطانية، وخفض المؤشرات الالتهابية في الجسم، إلى جانب تعزيز الجهاز المناعي.

وقال باسونوف لصحيفة "إزفيستيا" الروسية: "رغم عدم وجود منتج غذائي واحد يضمن الحماية الكاملة من السرطان، فإن التغذية السليمة تظل عنصرًا محوريًا في الوقاية ودعم الجسم خلال فترة العلاج".

وأشار إلى أن نتائج العديد من الدراسات العلمية الحديثة أثبتت وجود أطعمة تمتلك خصائص فعالة في تقوية المناعة وكبح تطور الأورام، من بينها:

الخضروات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط، وتحتوي على مركب السلفورافان الذي يعوق نمو الخلايا السرطانية.

الثمار الملونة كالتوت والفراولة والرمان، وهي غنية بمضادات الأكسدة مثل حمض الإيلاجيك الذي يحمي الحمض النووي من التلف.

الثوم والبصل، وهما مصدران لمركبات مثل الأليسين والكيرسيتين ذات التأثير القوي المضاد للالتهابات.

الشاي الأخضر، بفضل غناه بمركبات الكاتيكين التي تمنع تكوين الأوعية الدموية المغذية للأورام.

الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل، والتي تقلل من الالتهابات المزمنة بسبب احتوائها على أوميجا-3.

الفطر الطبي مثل الشيتاكي والريشي، ويعمل كمحفز قوي للمناعة.

الكركم، بفضل مركب الكركمين المعروف بقدرته على تثبيط نمو الخلايا السرطانية.

وفي المقابل، حذّر الدكتور باسونوف من مجموعة من المنتجات التي تزيد خطر الإصابة بالسرطان، أبرزها:

اللحوم المصنعة والمحفوظة

اللحوم الحمراء بكميات مفرطة

السكريات والكربوهيدرات المكررة

المشروبات الكحولية

الدهون المتحولة الموجودة في الأطعمة الجاهزة والمقلية

وأكد الخبير في ختام تصريحاته أن النظام الغذائي ليس علاجًا سحريًا، لكنه يمكن أن يكون حليفًا قويًا في رحلة الوقاية والدعم العلاجي، مشددًا على أهمية التوازن والاعتدال في اختيار المكونات اليومية.

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