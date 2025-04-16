"افحص وشك في المراية".. أعراض غير معروفة لارتفاع الكوليسترول تظهر على الوجه

كتب – سيد متولي

يحذر الخبراء من عرضين في الوجه قد يُشيران إلى ارتفاع الكوليسترولن يحدث هذا عندما ترتفع نسبة هذه المادة الدهنية في الدم، ما يُؤثر على تدفق الدم بسلاسة عبر الأوعية.

وتُشير هيئة الخدمات الصحية البريطانية، إلى أن الشخص أكثر عرضة للإصابة بارتفاع الكوليسترول إذا كان عمره أكثر من 50 عامًا، أو إذا كان رجلاً، أو إذا كان في سن اليأس، أو إذا كان من أصل جنوب آسيوي أو أفريقي جنوب الصحراء الكبرى، كما يُمكن أن يكون وراثيًا في العائلات، ويُسمى هذا فرط كوليسترول الدم العائلي.

وتقول جمعية القلب البريطانية: "دون علاج، قد يؤدي ارتفاع الكوليسترول العائلي إلى أمراض القلب في سن مبكرة جدًا، ولكن بمجرد تشخيصه، يمكن علاجه بالأدوية واتباع نمط حياة صحي، يعني ارتفاع الكوليسترول العائلي أن مستوى الكوليسترول لديك قد يرتفع بشكل كبير مقارنةً بغيرك حتى مع اتباع نمط حياة صحي للغاية، لأنه يؤثر على طريقة تكسير الكوليسترول في الجسم."

ويمكن أن يحدث ارتفاع الكوليسترول أيضًا بسبب تناول الأطعمة الدهنية، وعدم ممارسة التمارين الرياضية بشكل كافٍ، والسمنة، والتدخين، وشرب الكحول، بحسب إكسبريس هيلث.

وتحذر مؤسسة القلب البريطانية: "عادة لا تظهر أي أعراض لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، لكن إذا تُركت دون علاج، فقد تؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية، غالبًا ما تكون عامل خطر خفي، ما يعني أنها قد تحدث دون أن ندري إلا بعد فوات الأوان".

"لهذا السبب من المهم جدًا فحص مستوى الكوليسترول لديك."

هناك شيئان حث الناس على الانتباه إليهما:

قوس القرنية - يظهر كحلقة بيضاء باهتة تحيط بالقزحية، وهو الجزء الملون من العين.

الزانثلازما - وهي نتوءات صغيرة صفراء اللون من الكوليسترول توجد بالقرب من الزاوية الداخلية للعين.

ووفقًا لطبيب القلب فرانسيسكو لوبيز-جيمينيز، الذي كتب لموقع مايو كلينيك: "في النهاية، قد يتحول قوس القرنية إلى حلقة كاملة حول القزحية. والقزحية هي الجزء الملون من العين".

وتقول عيادة كليفلاند كلينيك: "تتراكم رواسب الكوليسترول تحت الجلد لتشكل زانثيلاسما".

تقترح إرشادات هيئة الخدمات الصحية عدة تدابير للتخفيف من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم:

تناول كميات أقل من الدهون المشبعة

اختر نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا

الحفاظ على النشاط البدني المنتظم

الإقلاع عن التدخين

ويضيف الخبراء الطبيون: "ارتفاع نسبة الكوليسترول قد يؤدي إلى انسداد الأوعية الدموية. ويجعلك أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية".

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