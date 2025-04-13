10 علامات تدل على الإصابة بالديدان الطفيلية

تعد الديدان الطفيلية، مثل الديدان الأسطوانية والديدان الشريطية، من المسببات الرئيسية للعدوى الطفيلية المنتشرة عالميا.

وقد لا تظهر أعراض هذه العدوى دائمًا بوضوح، ولكن إهمال تشخيصها وعلاجها قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وتعتبر الديدان الدبوسية من أكثر أنواع العدوى الطفيلية انتشارا، خاصة بين الأطفال، وذلك بسبب سهولة انتقال بيوضها بين الأفراد عبر لمس الأسطح أو الأشياء الملوثة ثم الفم أو الطعام.

بالإضافة إلى ذلك، يوجد أنواع أخرى من الديدان الطفيلية، مثل الديدان الأسطوانية التي تنتشر غالبًا في المناطق التي تعاني من سوء الصرف الصحي. كما تُعد الديدان الخطافية والديدان الشريطية من بين الأنواع التي قد تصيب الأفراد، خاصة في ظل ظروف صحية أو بيئية تزيد من خطر الإصابة.

أعراض الإصابة بالديدان الطفيلية

- الديدان الدبوسية

تشمل أعراضها الرئيسية: الحكة حول الشرج، خاصة في الليل، وقد تلاحظ أيضا وجود ديدان بيضاء صغيرة في البراز أو حول فتحة الشرج.

- الديدان الأسطوانية

قد تسبب ألما خفيفا في المعدة وإسهال أو سعال إذا انتقلت اليرقات إلى الرئتين.

- الديدان الشريطية

تشمل الأعراض: فقدان الوزن غير المبرر والغثيان، أو رؤية أجزاء من الدودة في البراز.

وبالإضافة إلى هذه الأعراض المحددة، هناك 4 أعراض عامة يمكن أن تشير إلى العدوى بالديدان، مثل الانتفاخ والغثيان والتعب وفقدان الشهية.

هل تختفي الديدان من تلقاء نفسها؟

في حالة الديدان الدبوسية، قد تختفي العدوى الخفيفة مع مرور الوقت، إلا أن هناك خطر كبير من إعادة العدوى. لذا، يكون العلاج غالبا ضروريا لتجنب ذلك.

أما الديدان الأسطوانية والديدان الشريطية والطفيليات الأخرى، فإنها نادرا ما تختفي من دون دواء، ويمكن أن تسبب مشاكل صحية طويلة الأمد إذا تُركت دون علاج.

وينصح الدكتور أنجاد دهيلون، استشاري أمراض الجهاز الهضمي، بضرورة طلب العلاج لتجنب انتشار العدوى ومنع المضاعفات الصحية.

ولعلاج الديدان الدبوسية، يكفي غالبا جرعة واحدة من دواء "ميبيندازول" (والذي يتوفر دون وصفة طبية). أما بالنسبة للديدان الأخرى، فقد يصف الطبيب أدوية مثل "ألبيندازول" أو "برازيكوانتيل".

وبالإضافة إلى الأدوية، يجب اتباع إجراءات النظافة الجيدة، مثل غسل اليدين جيدا والاستحمام يوميا وغسل الملابس والبياضات بالماء الساخن.

كما يوصي دهيلون بالحفاظ على أظافر قصيرة وتجنب حك منطقة الشرج لمنع إعادة العدوى. ومن الأفضل أيضا علاج جميع أفراد الأسرة في الوقت نفسه لمنع انتشار العدوى، وتجنب العادات مثل قضم الأظافر أو مص الإبهام، خاصة للأطفال.

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