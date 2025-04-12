عصير الخوخ مشروب لذيذ بـ5 فوائد صحية مذهلة

عصير الخوخ ليس مجرد مشروب منعش بطعمه الحلو واللذيذ، بل هو أيضاً كنز غذائي مليء بالعناصر المفيدة للجسم.

بفضل احتوائه على الفيتامينات، الألياف، والمعادن، يُعتبر عصير الخوخ خياراً رائعاً لدعم الصحة العامة وتعزيز الحيوية.

في هذا التقرير التالي، نستعرض 5 فوائد صحية تجعلك تضيف عصير الخوخ إلى نظامك اليومي بثقة،وفق "هيلث لاين".

فوائد عصير الخوخ الصحية:

1. تعزيز صحة الجهاز الهضمي

عصير الخوخ يحتوي على ألياف طبيعية تساعد في تحسين الهضم ومنع الإمساك، كما يخفف من اضطرابات المعدة.

2. غني بالفيتامينات والمعادن

يحتوي على فيتامينات مثل A وC، بالإضافة إلى البوتاسيوم والمغنيسيوم، مما يدعم صحة القلب والبشرة والعينين.

3. تقوية المناعة

فيتامين C الموجود في عصير الخوخ يعزز مناعة الجسم، ويساعد في مقاومة الأمراض والالتهابات.

4. مفيد لصحة البشرة

بفضل مضادات الأكسدة، يساعد عصير الخوخ في تجديد خلايا البشرة، ويقلل من علامات التقدم في السن مثل التجاعيد والبقع الداكنة.

5. ترطيب الجسم ومكافحة الجفاف

بفضل محتواه العالي من الماء والمعادن، يعد عصير الخوخ مشروباً ممتازاً للترطيب، خاصة في أيام الصيف أو بعد التمارين.