ترفع الكوليسترول.. 4 أطعمة تزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

كتبت - أسماء العمدة:

يُعد ارتفاع الكوليسترول في الدم أحد العوامل الرئيسية التي تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. وفيما يلي بعض الأطعمة التي قد تساهم في رفع مستويات الكوليسترول، مما يزيد من هذا الخطر:

1- اللحوم المُصنّعة

يقول الدكتور سعيد شلبي، أستاذ الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث: “تحتوي اللحوم المصنعة، مثل النقانق واللحوم المقددة، على نسب عالية من الدهون المشبعة والصوديوم، مما يساهم في رفع الكوليسترول وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.”

2- الأطعمة المقلية

وأشار إلى أن “الأطعمة المقلية في الزيوت المهدرجة تحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة، التي ترفع الكوليسترول الضار وتخفض الكوليسترول الجيد، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.”

3- المخبوزات والحلويات المصنعة

وأضاف في تصريحاته لموقع مصراوي أن “المخبوزات مثل الكعك والبسكويت والحلويات الجاهزة تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والسكر، وكلاهما يساهم في رفع الكوليسترول وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.”

4- منتجات الألبان كاملة الدسم

تشمل هذه المنتجات الزبدة، الجبن كامل الدسم، والحليب كامل الدسم، وجميعها تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، التي ترفع الكوليسترول الضار وتزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

نصائح للوقاية من السكتة الدماغية

• تناول الأطعمة الغنية بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والأسماك.

• تقليل استهلاك الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة والصوديوم والسكر.

• ممارسة الرياضة بانتظام، إذ تساعد على خفض الكوليسترول وضغط الدم، وكلاهما من عوامل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

• الإقلاع عن التدخين، لأنه يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

• إجراء فحوصات دورية لمستويات الكوليسترول لتحديد مدى خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

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