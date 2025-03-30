4 أطعمة تزيد من حساسية الربيع احذر تناولها

أوضحت ماريا بولنر، أخصائية المناعة والحساسية أن بعض الأطعمة يمكن أن تزيد من حدة أعراض حساسية الربيع، التي تظهر عادة في منتصف هذا الفصل.

وأشارت إلى أن تناول التفاح قد يسبب حكة في الفم لدى الأشخاص المصابين بحمى القش، وذلك بسبب تفاعل تحسسي متبادل، وفقا لصحيفة "فيستي رو" الروسية.

وأضافت: " كان الشخص يعاني من حساسية تجاه حبوب لقاح البتولا، فسوف يعاني أيضا من ردود فعل تحسسية تجاه التفاح والكرز والخوخ والمشمش".

وتابعت: "إذا لم تعالج الحساسية، فمن المحتمل مع مرور الوقت أن يصاب الشخص بأعراض رد فعل متبادل مماثل تجاه المنتجات الغذائية، ولكن يكون أخف من رد الفعل التحسسي المباشر لمنتج معين".

وتشير إلى أن الأعراض الأكثر شيوعا لهذه المتلازمة التحسسية هي: الحكة في الفم، تورم الشفاه، تورم اللسان، احتقان الأنف، وسيلان الأنف. ويمكن أن تكون ردود الفعل التحسسية الحقيقية تجاه منتج معين نشطة للغاية بحيث تؤدي في بعض الأحيان إلى صدمة تحسسية شديدة.

وتوصي الطبيبة لتجنب المضاعفات الخطرة، بضرورة تحديد النباتات المسببة للحساسية، لأنه أحيانا يمكن تحييدها جزئيا عن طريق المعالجة الحرارية. فمثلا مرضى الحساسية الذين يتفاعلون مع أزهار البتولا يمكنهم تناول التفاح المشوي وفطيرة التفاح.

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