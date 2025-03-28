نظام غذائي يكافح الخرف ويحسن الذاكرة ويقوي الدماغ

كشفت خبيرة التغذية الروسية إلفيرا فيسينكو عن نظام غذائي مثالي مصمم خصيصا للأشخاص الذين يعانون من الخرف ومشاكل الذاكرة، مؤكدة على أهمية التغذية السليمة في الحفاظ على صحة الدماغ.

وقالت:"وبالرغم من وجود بروتوكولات غذائية متعددة للحد من أعراض الخرف، إلا أن حمية البحر الأبيض المتوسط تظل الخيار الذهبي، وذلك لما تحتويه من عناصر غذائية مفيدة لصحة الدماغ".

وأضافت:"حمية البحر الأبيض المتوسط هي نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم والعقل، حيث تشمل مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية التي تساهم في الوقاية من الأمراض المزمنة، خاصةً تلك التي تؤثر على الدماغ والجهاز العصبي، وفقا لموقع "mail".

وأشارت: "إضافة مخلل الملفوف ومنتجات الحليب الرائب إلى النظام الغذائي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على صحة ميكروبات الأمعاء، وبالتالي تحسين وظائف المخ".

وأشارت فيسينكو إلى أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة يجب أن يقللوا من تناول الملح والسكر، ويستهلكوا كميات كافية من البروتين، كما يجب عليهم مراقبة مستويات الكولسترول السيئ، والفيريتين، وفيتامين B12 في جسمهم، لتقليل خطر الإصابة بالخرف.

وكانت إلفيرا قد أشارت سابقا أيضا إلى أن حمية البحر الأبيض المتوسط تعتبر نظاما غذائيا له تأثير إيجابي على الذاكرة ويحسن وظائف المخ، ففي هذا النظام الغذائي العديد من المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة الضرورية لصحة الدماغ والجهاز العصبي.

وحذرت الطبيبة من بعض الأغذية التي قد تزيد خطر الإصابة بالخرف، مثل المخبوزات والوجبات السريعة والحلويات والأطعمة المقلية والمصنعة، حيث تحتوي على كميات كبيرة من الكولسترول والسعرات الحرارية والدهون المشبعة، وهذه المواد تزيد من الالتهابات في الجسم الأمر الذي يؤثر سلبا على صحة الجهاز العصبي والدماغ.

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