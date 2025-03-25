كيف تتعامل مع طفلك العنيد والعصبي؟- نصائح ذهبية من استشارية نفسية

كتبت- أسماء مرسي:

يميل الكثير من الأطفال إلى إظهار سلوكيات سلبية مثل العناد والعصبية، مما يثير قلق الوالدين.

ولكن، كما أوضحت الدكتورة رنا هاني، الاستشارية التربوية والنفسية، فإن شهر رمضان المبارك يمثل فرصة ذهبية لتغيير هذه السلوكيات وتعديلها.

فهم الأسباب الجذرية لسلوكيات الأطفال

تقول "الاستشارية النفسية" خلال استضافتها ببرنامج "البيت" المُذاع على قناة "الناس" إن تعديل سلوك الأطفال يتطلب أولاً فهم الأسباب الجذرية التي تدفعهم إلى التصرف بهذه الطريقة، فالعناد والعصبية والكذب ليست سوى أعراض لمشكلات أعمق.

وأشارت إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لعصبية الأطفال هو المشاجرات المستمرة بين الوالدين في المنزل، فالأطفال يمتصون مشاعر التوتر والغضب، ويعبرون عنها بدورهم بالصراخ والعصبية.

دور الوالدين في تعديل سلوكيات الأطفال

وأكدت على أهمية اعتذار الوالدين لأطفالهم عند ارتكاب خطأ في حقهم، دون إلقاء اللوم عليهم، فتحميل الطفل مسؤولية مشاعر الأهل يجعله يبحث لاحقا عن شخص آخر يتحمل عنه هذه المسؤولية.

ولمساعدة الأطفال على التحكم في عصبيتهم، نصحت بتعليمهم تمارين التنفس العميق والعد التنازلي وتهجئة الاسم بالعكس، مشيرة إلى أهمية ممارسة الأمهات لهذه التمارين أمام أطفالهن، ليكونوا أكثر تقبلا لها.

القدوة الحسنة

ولفتت إلى أن الأطفال يمتصون كل ما يرونه من آبائهم، لذلك يجب أن يكون الوالدان قدوة حسنة لأطفالهم في التحكم في مشاعرهم والتصرف بهدوء.