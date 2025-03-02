كيف تؤثر اضطرابات الطعام على المرأة؟

اضطرابات الأكل من المشكلات الشائعة بشكل كبير بين الفتيات المراهقات، ولكنها تؤثر أيضا على النساء في الثلاثينات والأربعينات والخمسينات من أعمارهن، بالرغم من انخفاض معدلات الإصابة بها في المراحل العمرية الأكبر.

وكشفت دراسة أجراها باحثون من جامعتي كوينزلاند وبوند على لأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عاما، أبلغت 30% من الفتيات في هذه الفئة العمرية عن معاناتهن من اضطرابات الأكل، مقارنة بـ 17% من الفتيان، وفقاً لموقع "مديكال إكسبريس".

ولوحظ أن معدلات اضطرابات الأكل تزداد مع تقدم الأطفال في السن نحو مرحلة المراهقة.

الحمل

وكشفت الدراسة أن خلال فترة الحمل، تقدر نسبة انتشار اضطرابات الأكل بنحو 7.5%، وتشعر نحو 70% من النساء بعدم الرضا عن وزن أجسامهن وشكلهن في فترة ما بعد الولادة.

سن اليأس

نسبة النساء في منتصف العمر اللاتي تتراوح أعمارهن بين 42 و52 عاماً، ويشعرن بعدم الرضا عن وزن أجسامهن بأكثر من 73%.

ومع ذلك، فإن جزءًا فقط من هؤلاء النساء كن يمررن بمرحلة انقطاع الطمث في وقت إجراء هذه الدراسة.

ووجد الباحثون أن نسبة انتشار اضطرابات الأكل تبلغ حوالي 3.5% لدى النساء فوق سن الـ40، أنها تتراوح بين 1-2% لدى الرجال في نفس المرحلة.

ما الذي يحدث؟

يرجح الباحثون أن يكون هناك مزيج من العوامل التي تلعب دوراً.

فخلال مراحل الحياة هذه تحدث تغيرات هرمونية إنجابية كبيرة (على سبيل المثال، التقلبات في هرموني الإستروجين والبروجسترون)، والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الشهية أو الإفراط في تناول الطعام والتغيرات في تكوين الجسم.

ويمكن أن تؤدي هذه التغييرات إلى مخاوف بشأن وزن الجسم وشكل الجسم.

وقد تمثل هذه المراحل أيضاً تغييراً كبيراً في الهوية وإدراك الذات. قد تشعر الفتاة التي تمر بمرحلة البلوغ بالقلق بشأن التحول إلى "امرأة بالغة" والتغيرات في مواقف من حولها، مثل الاهتمام الجنسي غير المرغوب فيه.

ومن الواضح أن الحمل يأتي مع تغييرات كبيرة في حجم الجسم وشكل الجسم. وقد تشعر الحوامل أيضاً أن أجسامهن لم تعد ملكهن.

وبينما قد تدفع الضغوط الاجتماعية المرأة إلى النحافة يمكن أن تتوقف أثناء الحمل، إلا أن التوقعات الاجتماعية تعود بعد الولادة، مما يطالب النساء "بالعودة" إلى شكل وحجم ما قبل الحمل بسرعة.

وغالباً ما تعبر النساء اللاتي يمررن بانقطاع الطمث عن مخاوفهن بشأن فقدان الهوية. إن التغيرات في تكوين الجسم والإدراك بأن مظهرهم يبتعد عن المثل العليا للجمال في الشباب، يمكن أن يؤدي إلى تكثيف عدم الرضا عن الجسم وزيادة خطر اضطرابات الأكل.

ويمكن أن تكون كل من هذه الفترات من الحياة مرهقة بشكل لا يصدق، سواء جسدياً أو نفسياً.

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