ترامب: تهريب مخدر "الفنتانيل" عبر حدودنا تراجع بنسبة 56% خلال عام واحد

كتب : مصراوي

05:06 ص 25/02/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن تهريب مخدر "الفنتانيل" القاتل عبر حدود الولايات المتحدة الأمريكية تراجع بنسبة بلغت 56% خلال عام واحد.

قال ترامب، اليوم الأربعاء، إنه سيمنح لاعب منتخب الولايات المتحدة للهوكي كونور هيلليبويك وسام الحرية الرئاسي.

وشدد ترامب، في خطاب حالة الاتحاد، على الإنجازات التي تحققت في ظل إرادته على صعيد الأمن داخل الولايات المتحدة.

وقال ترامب، إن بلادنا عادت أقوى من أي وقت مض، مضيفا: "أصبح أعداؤنا اليوم خائفين".

وفيما يتعلق بملف الهجرة، قال ترامب: "معابرنا وحدودنا اليوم باتت آمنة وعدد المهاجرين غير الشرعيين في الــ9 أشهر الماضية هو صفر".

وأضاف: "سنسمح للملتزمين بالقوانين بالقدوم إلى بلادنا"، مؤكدا أن نسبة الجريمة انخفضت بأرقام قياسية.

الرئيس الأمريكي ترامب خطاب حالة الاتحاد مخدر الفنتانيل تهريب مخدر الفنتانيل

