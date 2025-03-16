عصير طبيعي يخفض الكوليسترول وضغط الدم.. احرص على تناوله

يُعرف ارتفاع ضغط الدم بـ “القاتل الصامت”، إذ يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب عند عدم السيطرة عليه. ومع ذلك، يمكن أن تُحدث تغييرات بسيطة في نمط الحياة فرقًا كبيرًا في تقليل مخاطره.

تشير الأبحاث إلى أن بعض الفواكه تساهم في خفض مستويات الكوليسترول، وتنقية الشرايين، وتحسين ضغط الدم، ومن أبرزها الرمان، الذي يحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة، تفوق تلك الموجودة في الشاي الأخضر بثلاثة أضعاف.

فوائد عصير الرمان الصحية

تحتوي فاكهة الرمان على البوليفينول، وهي أصباغ نباتية تمنحها لونها الأحمر، إلى جانب احتوائها على حمض الفوليك، فيتامين K، والبوتاسيوم، مما يحسن مرونة جدران الشرايين ويساعد على ضبط ضغط الدم.

وأظهرت مراجعة علمية نُشرت عام 2017 في مجلة Pharmacological Research أن عصير الرمان يساعد في تقليل كل من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، بغض النظر عن الكمية المستهلكة أو مدة تناوله.

آلية تأثير الرمان على ضغط الدم

يحتوي عصير الرمان على مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، وهو إنزيم يُنتج في الكلى ويؤثر على ضغط الدم. تعمل هذه المثبطات بنفس طريقة بعض أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم، مما يجعل الرمان خيارًا غذائيًا مفيدًا لصحة القلب.

كم من الوقت يستغرق الرمان لخفض ضغط الدم؟

لا توجد إجابة دقيقة، حيث يختلف تأثير العصير من شخص لآخر. في بعض الدراسات، ظهر التحسن خلال بضعة أيام، بينما استغرقت دراسات أخرى عدة أسابيع لرصد التأثيرات الإيجابية.

تأثيره على الكوليسترول

يُعتقد أن عصير الرمان يساعد أيضًا في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، رغم أن نتائج الأبحاث متباينة. بعض الدراسات تشير إلى انخفاض يتراوح بين 3-10% بعد استهلاك عصير الرمان، بينما لم تجد دراسات أخرى تأثيرًا كبيرًا.

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