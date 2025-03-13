احذرها.. علامات تنذر بمشكلة صحية خطيرة في المعدة

كتبت: نورهان ربيع

عشبة الهاندباء هي عشبة برية لا يعرفها الكثيرون على الرغم من فوائدها الصحية الكثيرة والمتنوعة، فهي تقي من الأمراض، وتمد الجسم ببعض العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها، كما يتم تناولها على هيئة مشروب يعرف بشاي الهاندباء.

وفي التقرير التالي نوضح بعض الفوائد الصحية للهاندباء بحسب موقع healthline.

1-مغذية للغاية

من الجذر إلى الزهرة، تعد الهندباء نباتات مغذية للغاية محملة بالفيتامينات والمعادن والألياف، يمكن تناول أوراقها مطبوخة أو نيئة وهي مصدر ممتاز لفيتامينات أ، ج، ك، كما تحتوي على فيتامين هـ، وحمض الفوليك، وكميات صغيرة من فيتامينات ب الأخرى، كما توفر أوراقها العديد من المعادن، بما في ذلك الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم

جذر الهندباء غني بالكربوهيدرات الإينولين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان الموجودة في النباتات، التي تدعم نمو وصيانة بكتيريا الأمعاء الصحية في الجهاز الهضمي .

2- يحتوي على مضادات الأكسدة القويةيحتوي نبات الهندباء على مضادات الأكسدة القوية، والتي قد تفسر العديد من خصائصه الطبية، ومضادات الأكسدة هي مركبات تساعد في تحييد الجذور الحرة - الجزيئات التي تعد نتاجًا لعملية التمثيل الغذائي الطبيعي ولكنها تساهم في خطر الإصابة بالأمراض المزمنة إذا ارتفعت مستوياتها في جسمك. لذلك، تعد مضادات الأكسدة ضرورية لصحتك العامة .

كما يحتوي نبات الهندباء على مستويات عالية من مضاد الأكسدة بيتا كاروتين، والذي قد يحمي من تلف الخلايا والإجهاد التأكسدي، كما أنها غنية بنوع آخر من مضادات الأكسدة يسمى البوليفينول، والتي توجد بشكل أساسي في الزهرة ولكنها توجد في الجذور والأوراق والسيقان.

3- قد يساعد في مكافحة الالتهابات

يقلل الهندباء من الالتهابات بفضل المركبات مثل البوليفينول، والالتهاب هو استجابة طبيعية للجهاز المناعي للإصابة أو العدوى. ومع ذلك، فإن الالتهاب طويل الأمد قد يؤدي إلى إتلاف أنسجة الجسم والحمض النووي بشكل دائم، كذلك تشير بعض الدراسات التي أجريت على أنابيب الاختبار إلى انخفاض كبير في علامات الالتهاب في الخلايا المعالجة بمركبات مستخرجة من الهندباء.

4- قد يساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم

حمض الشيكوريك وحمض الكلوروجينيك هما مركبان حيويان نشطان في الهندباء قد يساعدان في خفض مستويات السكر في الدم، وأظهرت الدراسات التي أجريت على أنابيب الاختبار والحيوانات أن هذه المركبات قد تعمل على تحسين إفراز الأنسولين - وهو هرمون ينظم مستويات السكر في الدم - وامتصاص الجلوكوز (السكر) في عضلاتك، وتعمل هذه العملية على تحسين حساسية الأنسولين وتقليل مستويات السكر في الدم، وأيضا يعمل حمض الشيكوريك وحمض الكلوروجينيك على الحد من هضم الأطعمة النشوية عالية الكربوهيدرات، مما قد يساهم بشكل أكبر في قدرة الهندباء على خفض مستويات السكر في الدم.

5- يقلل مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية

تقلل بعض المركبات الموجودة في الهندباء مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول، والتي تعد عوامل خطر رئيسية لأمراض القلب، كما قد يكون لبعض البوليفينولات الموجودة في الهندباء، مثل الفلافونويد ومشتقات حمض الهيدروكسي سيناميك، خصائص خفض الكوليسترول والدهون الثلاثية، ولاحظت دراسة أن الهندباء قد يكون لها تأثيرات وقائية للقلب، بما في ذلك خفض مستويات الكوليسترول.

6- يخفض ضغط الدم

تستخدم الأدوية المدرة للبول لتخليص الجسم من السوائل الزائدة، مما قد يساعد في خفض مستويات ضغط الدم، وقد وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على كبار السن أن الهندباء مدر فعال للبول، كما تحتوي الهندباء أيضًا على البوتاسيوم، وهو معدن مرتبط بانخفاض ضغط الدم لدى أولئك الذين كانت مستوياته مرتفعة سابقًا. وبالتالي، قد يؤثر هذا النبات بشكل غير مباشر على ضغط الدم بسبب محتواه من البوتاسيوم.

7- يعزز صحة الكبد

تشير بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن مستخلص الهندباء قد يحمي من تلف الكبد والأمراض، كما أظهرت دراسات أخرى أن مستخلص الهندباء قد يقلل من الدهون الزائدة المخزنة في الكبد ويحمي من الإجهاد التأكسدي.

8- يساعد في إنقاص الوزن

تشير بعض الأبحاث إلى أن الهندباء ومركباتها قد تدعم التحكم في الوزن، اذ رجح بعض الباحثين أن قدرة الهندباء على تحسين عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات وتقليل امتصاص الدهون قد تؤدي إلى فقدان الوزن.

كما وجدت دراسة أخرى أن حمض الكلوروجينيك، وهو مركب موجود في الهندباء، يقلل من وزن الجسم، ويقلل من تراكم الدهون، ويغير مستويات البروتينات المحددة المشاركة في التحكم في الوزن.

9- له تأثيرات مضادة للسرطان

تقول بعض الدراسات أن مستخلص الهندباء هو قدرته على منع نمو الخلايا السرطانية في أنظمة الأعضاء المختلفة، خاصة الثدي والقولون والكبد والبروستاتا.

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