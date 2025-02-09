ابدأ يومك بيها.. 6 مشروبات تنظف كليتيك من السموم

كتبت- أسماء مرسي:

تعتبر الكلى من الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان، حيث تقوم بدور مهم في تنظيم وظائف الجسم وتخليصه من السموم، لذلك، فإن الحفاظ على صحة الكلى أمر ضروري للوقاية من الأمراض والمشكلات الصحية.

وهناك العديد من المشروبات الطبيعية التي تساعدك على تنظيف الكلى من السموم وتعزيز صحتها، وفقا لموقعي "thehealth" و"timesofindia".

عصير الليمون

من أفضل المشروبات لتنظيف الكلى، حيث يحتوي على السترات التي تساعد في تفتيت حصوات الكلى ومنع تكونها، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الكلى من التلف.

ماء الكمون

الكمون من التوابل الغنية بمضادات الأكسدة والزيوت الأساسية التي تعزز صحة الكلى وتساعد في إزالة السموم منها، كما أنه يعمل على تقليل احتباس الماء والصوديوم في الجسم، ما يقلل العبء على الكلى.

عصير القصب

يحتوي عصير القصب على مضادات الأكسدة وفيتامين سي ، ما يجعله مشروبا ممتازا لتحسيت وظائف الكلى.

ماء جوز الهند

ماء جوز الهند مرطبا طبيعيا وخيارا رائعا لإزالة السموم من الكلى، فهو غني بالإلكتروليتات التي توازن مستويات السوائل في الجسم ، وهو أمر ضروري لصحة الكلى.

شاي الزنجبيل والنعناع

الزنجبيل له خصائص مضادة للالتهابات تُسهم في حماية الكلى، بينما يساعد النعناع على تحسين وظائف الكلى وتخفيف بعض الأعراض المرتبطة بمشكلات الكلى.

عصير الكرفس

من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، ما يجعله خيارا ممتازا لتنظيف الكلى، كما أنه يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم وظائف الكلى.

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