5 أسباب لتهيج المعدة ليلا ..و3 أطعمة تساعد على تهدئته

تهيج المعدة ليلاً يمكن أن يكون مزعجًا للغاية ويؤثر على جودة نومك وراحتك، هناك عدة أسباب محتملة لتهيج المعدة في الليل، ومن المهم فهم هذه الأسباب لتتمكن من التعامل معها بفعالية،وفقًا لـ medicalxpress.

أسباب لتهيج المعدة ليلاً

عندما تتناول وجبة كبيرة أو غنية بالدهون قبل النوم بفترة قصيرة، فإنها تستغرق وقتًا أطول للهضم، هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة إفراز الحمض في المعدة وارتجاعه إلى المريء، مما يسبب حرقة المعدة والألم.

ارتجاع المريء

هو حالة شائعة يحدث فيها ارتجاع الحمض من المعدة إلى المريء، مما يسبب حرقة وألم في الصدر. يمكن أن تزداد أعراض ارتجاع المريء سوءًا في الليل عند الاستلقاء، حيث يسهل على الحمض الصعود إلى المريء.

بعض الأشخاص قد يعانون من حساسية تجاه أطعمة معينة، مثل منتجات الألبان، الغلوتين، أو الأطعمة المصنعة. تناول هذه الأطعمة قبل النوم يمكن أن يسبب تهيجًا في المعدة وأعراضًا أخرى مثل الانتفاخ والغازات.

تناول الطعام بسرعة وابتلاع كميات كبيرة من الهواء يمكن أن يؤدي إلى تهيج المعدة والانتفاخ.

يمكن أن يؤثر التوتر والقلق على الجهاز الهضمي ويسبب تهيجًا في المعدة.

أطعمة تساعد على تهدئة المعدة

الزنجبيل

الزنجبيل يعتبر علاجًا طبيعيًا فعالًا لتهدئة المعدة وتخفيف الغثيان. يمكنك تناول الزنجبيل طازجًا أو إضافته إلى الشاي أو الحساء.

البابونج

البابونج له خصائص مهدئة يمكن أن تساعد في تخفيف تهيج المعدة واسترخاء العضلات. يمكنك شرب شاي البابونج قبل النوم.

الأرز

الأرز الأبيض المسلوق سهل الهضم ويمكن أن يساعد في تهدئة المعدة وتقليل الأعراض.

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