المشي السريع إلى الأمام من أكثر الأنشطة فائدة للصحة، لما يوفره من دعم لصحة القلب والأوعية الدموية، وتقوية للعظام، وبناء للعضلات، بالإضافة إلى دوره في تخفيف التوتر، ومع ذلك، يفقد هذا النشاط عنصر الحماسة مع مرور الوقت، ما دفع الخبراء للبحث عن بدائل مبتكرة، ومن أبرزها المشي العكسي.

المشي للخلف تمرينا غير تقليدي، يمنح الجسم فوائد مختلفة من خلال تحفيز مجموعات عضلية، وزيادة مرونة أوتار الركبة، وتحسين التوازن، وتحفيز العقل على التكيف مع حركة ووضعية جديدة.

وأجرت جانيت دوفيك، الباحثة في جامعة نيفادا، دراسات على آليات الحركة، من المشي إلى القفز، للوقاية من الإصابات وتحسين الأداء البدني، وفقا لصحيفة "إندبندنت".

وأشارت إلى أن المشي الأمامي يكرر نفس نمط الحركة، بينما المشي للخلف يُدخل عنصرا من التدريب المتقاطع، أي استخدام مجموعات عضلية مختلفة ضمن برنامج لياقة بدنية متنوع.

المشي العكسي على جهاز المشي

ينصح كيفن باترسون، مدرب شخصي في ولاية تينيسي الأمريكية، باستخدام جهاز المشي كأكثر الأماكن أمانا للمشي العكسي، مع ضبطه على سرعة بطيئة أو دفع الحزام يدويا.

ويستخدم باترسون هذا التمرين كـ "تمرين إضافي" أو ضمن الإحماء، مشيرا إلى أن مقابض الجهاز تقلل من خطر السقوط، ما يجعله مناسبا لكبار السن.

تقترح دوفيك البدء بدقيقة واحدة من المشي للخلف لكل 10 دقائق من المشي الأمامي، وزيادة الوقت والمسافة تدريجيًا حسب الراحة.

وتؤكد الباحثة على أهمية البدء ببطء شديد، لما يتطلبه المشي العكسي من توازن وإعادة تدريب للدماغ، كما يُفضل ممارسته مع شريك لتوفير الأمان والدعم.

فوائد متعددة للجسم

يصنف المشي العكسي ضمن التدريب متعدد التخصصات، إذ يساعد تنويع التمارين على منع إصابات الإفراط في الاستخدام، كما يستخدم أخصائيو العلاج الطبيعي المشي للخلف كجزء من برامج إعادة التأهيل بعد إصابات الركبة أو الجراحة.

وتوضح دوفيك أن المشي العكسي يختلف عن المشي الأمامي من حيث أسلوب الحركة، القدم تضرب الأرض بمقدمة القدم أولًا، ما يقلل من إجهاد مفصل الركبة، ويساعد على تمديد أوتار الركبة وتنشيط حواس الجسم، ويُحسن التوازن ويقلل مخاطر السقوط لدى كبار السن.

