في وقت تتسابق فيه شركات التجميل للبحث عن مكونات طبيعية تمنح البشرة نضارة وحيوية، كشفت دراسة جديدة عن إمكانية تحويل نفايات البطاطس إلى كنز تجميلي ثمين قد يغير صناعة العناية بالبشرة خلال السنوات المقبلة.

بقايا البطاطس

وبحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، توصل فريق من العلماء إلى أن الأجزاء التي عادة ما تهمل بعد حصاد البطاطس، مثل السيقان والأوراق، تحتوي على مركبات فعالة يمكن استخدامها في مستحضرات التجميل.

وأبرز هذه المركبات مركب "سولانيسول"، الذي يدخل في إنتاج الإنزيم المساعد Q10، إلى جانب فيتامين K2.

ويشتهر Q10 بخصائصه المضادة للأكسدة ودوره في دعم نضارة البشرة وتأخير علامات الشيخوخة، بينما يساعد فيتامين K2 في تعزيز استقلاب الكولاجين والكالسيوم داخل الخلايا.

ورغم أن شركات التجميل تستخلص "سولانيسول" حاليا من نباتات التبغ، إلا أن الطلب العالمي المتزايد دفع الباحثين إلى دراسة البطاطس كمصدر بديل محلي.



ويعمل علماء مشروع جامعة أبردين على تقييم جودة "سولانيسول" المستخرج من قشر البطاطس، تمهيدا لاستخدامه في المرطبات وأقنعة الوجه.

ووصفت جمعية "غرامبيان غرويرز"، وهي تعاونية للمزارعين في الساحل الشرقي لاسكتلندا، المشروع بأنه "غاية في الأهمية" بالنسبة لصناعة البطاطس.

وقالت البروفيسورة هيذر ويلسون، رئيسة قسم علم المناعة بالجامعة، إن "تحليل جودة وعائد السولانيسول من قشر البطاطس المحلي وتقييم تطبيقاته في قطاع التجميل يمثلان مجالا بحثيا ثريا ومؤثرا".

فوائد مذهلة للبطاطس

وأظهرت دراسات حديثة أن مستخلص قشر البطاطس يعزز إنتاج الكولاجين، المسؤول عن مرونة البشرة ومكافحة التجاعيد.

كما تستخدم البطاطس تقليديا في علاج الهالات السوداء وفرط التصبغ وحب الشباب.