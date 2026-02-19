إعلان

ليلى شهيد.. رحيل "صوت فلسطين" الأنيق

كتب : محمود الطوخي

12:50 ص 19/02/2026

ليلى شهيد.. رحيل صوت فلسطين الأنيق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توفيت الدبلوماسية الفلسطينية السابقة ليلى شهيد، الأربعاء، عن عمر يناهز 76 عاما، في منزلها ببلدة "ليك" جنوبي فرنسا.

ونقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن عائلتها أن شهيد، التي كانت تصارع المرض العضال منذ سنوات، أقدمت على إنهاء حياتها، لتطوي بذلك صفحة واحدة من أبرز الوجوه التي مثلت القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

سيرة نضال بلسان فرنسي

بدأت شهيد، مسيرتها الدبلوماسية الحافلة عام 1993، حيث تنقلت كـ"سفيرة فوق العادة" بين أيرلندا، وهولندا، والدنمارك.

واستقرت لاحقا في باريس كمندوبة عامة لفلسطين حتى عام 2006، قبل أن تواصل مهمتها كممثلة رسمية لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

ووصفت وكالة "معا" الفلسطينية، شهيد بأنها تجسيد حي للقضية بذكاء وشغف لافت؛ إذ حولتها فصاحتها باللغة الفرنسية الرفيعة إلى محاورة أساسية للسلطات الفرنسية وضيفة دائمة التألق في وسائل الإعلام العالمية.

إلى جانب ذلك، برزت شهيد في الميادين الأكاديمية عبر مشاركاتها في مؤتمرات كبرى الجامعات، مسلطة الضوء على الأبعاد الإنسانية والسياسية للصراع.

جذور مقدسية

وُلدت ليلى شهيد في لبنان يوم 13 يوليو 1949، بعد شهور قليلة من "النكبة". وهي ابنة المناضلة "سيرين الحسيني"، إحدى وجوه الحركة الوطنية الفلسطينية التي نُفيت إلى لبنان في ثلاثينيات القرن الماضي.

وتنتمي الراحلة إلى عائلة مقدسية عريقة؛ إذ ترأس جدها بلدية القدس مطلع القرن العشرين في الفترة بين 1906-1909، كما كان جدها الأكبر نائبا في البرلمان العثماني، ما جعل السياسة بالنسبة لها إرثا عائليا ومصيرا وطنيا.

ثنائي الفكر والأدب

ارتبطت شهيد بالكاتب والروائي المغربي الشهير محمد برادة، حيث شكلا معا ثنائيا ثقافيا وفكريا مميزا، ساهم في مد جسور التواصل بين المشرق والمغرب العربي لخدمة القضايا القومية والإبداعية.

رحلت ليلى شهيد بجسدها في المنفى، لكنها تركت خلفها مدرسة في الدبلوماسية الثقافية التي جعلت من اسم فلسطين "أيقونة" للأناقة النضالية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ليلى شهيد وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد القضية الفلسطينية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد اختفاء 8 سنوات.. تفاصيل الظهور الأول لـ عبلة كامل في إعلان رمضاني
دراما و تليفزيون

بعد اختفاء 8 سنوات.. تفاصيل الظهور الأول لـ عبلة كامل في إعلان رمضاني

لا تعارض مع الفلك.. توضيح من "الإفتاء" بشأن هلال شهر رمضان 2026
أخبار وتقارير

لا تعارض مع الفلك.. توضيح من "الإفتاء" بشأن هلال شهر رمضان 2026
ترامب ونتنياهو يقرعان طبول الحرب.. استنفار إسرائيلي شامل لضرب إيران
شئون عربية و دولية

ترامب ونتنياهو يقرعان طبول الحرب.. استنفار إسرائيلي شامل لضرب إيران
موعد أذان الفجر الخميس أول رمضان 2026.. الإمساكية ودعاء السحور
جنة الصائم

موعد أذان الفجر الخميس أول رمضان 2026.. الإمساكية ودعاء السحور
دعاء اليوم الأول من رمضان 2026: اللهم اجعل صيامنا وسائر أعمالنا لك وحدك
جنة الصائم

دعاء اليوم الأول من رمضان 2026: اللهم اجعل صيامنا وسائر أعمالنا لك وحدك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. كل ما تحتاج لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
خاص| الحد الأدنى لفدية الصيام هذا العام2026.. أمين الفتوى يوضح
رسالة رمضانية من ترامب: تهنئة وإشادة والتزام ودعاء بالوحدة والسلام
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة