إثيوبيا تعاقب رويترز وتلغي اعتماد 3 صحفيين عاملين بها

كتب : مصراوي

02:37 م 17/02/2026

إثيوبيا

رويترز

ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية، أن هيئة الإعلام في البلاد رفضت تجديد اعتماد ثلاثة صحفيين تابعين لوكالة رويترز يعملون في العاصمة أديس أبابا، كما ألغت اعتماد الوكالة لتغطية القمة التاسعة والثلاثين للاتحاد الأفريقي المزمع عقدها في أديس أبابا يومي 14 و15 فبراير.

ويأتي هذا الإجراء بعد أيام من نشر رويترز تقريرًا استقصائيًا كشف عن وجود معسكر سري في إثيوبيا يُستخدم لتدريب آلاف المقاتلين التابعين لقوات الدعم السريع شبه العسكرية من السودان. ولم تصدر الحكومة الإثيوبية أي تعليق رسمي بشأن هذا التقرير.

وأشارت هيئة الإعلام الإثيوبية بشكل غير رسمي إلى أن التقرير الصادر عن رويترز في 10 فبراير كان السبب وراء قرارها بعدم تجديد الاعتماد، دون صدور بيان رسمي بهذا الشأن.

من جانبها، أكدت رويترز في بيان لها أنها ستراجع الخطوة وستواصل تغطية شؤون إثيوبيا بطريقة مستقلة وموثوقة، وفق مبادئ الوكالة للشفافية والمصداقية.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق رسمي من هيئة الإعلام الإثيوبية بشأن هذه التطورات.

