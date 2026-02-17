إعلان

وزير العمل: مصر ماضية بثبات في تطبيق الحريات النقابية العمالية

كتب : مصراوي

02:31 م 17/02/2026

اللقاء

قال حسن رداد، وزير العمل، إن مصر ماضية بثبات في تطبيق الحريات النقابية العمالية، وترسيخ مناخ يقوم على العدالة والتوازن، مؤكدًا أنه يقف على مسافة واحدة من جميع النقابيين، وأنه في ظهر كل ممثلي العمال ما داموا يدافعون بصدق عن مصالح العمال وحقوقهم المشروعة، ويحملون على عاتقهم مسؤولية استقرار بيئة العمل من أجل مزيد من العمل والإنتاج والبناء، مشددًا على أن الهدف المشترك للجميع هو هدف واحد لا يتغير وهو أن يبقى اسم مصر عاليًا ومشرفًا في كافة المحافل العربية والدولية باعتباره عنوانًا للاستقرار والعمل والتنمية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير العمل بوفد من النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية برئاسة وائل سرحان، والنقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات وخدماتها برئاسة محمد أحمد أبو العباس، وذلك بمقر وزارة العمل بـالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الوزير أن هناك عددًا من الملفات الحيوية في قضايا العمل ستقف الوزارة داعمة لتنفيذها على أرض الواقع، خاصة ملفات التدريب والتأهيل والتوعية بثقافة العمل والحقوق والواجبات، باعتبارها الركائز الأساسية لبناء بيئة عمل مستقرة وقاعدة صلبة للتنمية الشاملة.

من جانبه، أكد الوفد العمالي من جانبه دعمه الكامل لكل خطط ورؤية الوزارة الوطنية التي تستهدف ترسيخ بيئة عمل مستقرة وآمنة في صالح العمال، وتعزز قوة الدولة، وتدعم مسيرتها نحو مستقبل أكثر استقرارًا وإنتاجًا.

وزير العمل النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية

