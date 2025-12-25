"السمك أسبوعيًا" كم مرة تكفي لصحة قلبك؟

يشدد خبراء التغذية وطول العمر على أهمية الاعتدال عند تناول السمك، مؤكدين أن الحصول على فوائده الغذائية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعدم الإفراط في استهلاكه. فالاعتدال يضمن الاستفادة من العناصر الغذائية الأساسية مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية المفيدة للقلب والدماغ، وفي الوقت نفسه يقلل المخاطر الصحية المحتملة الناجمة عن الملوثات البيئية التي قد تتراكم في أنسجة الأسماك، نقلا عن إكسبريس.

ويأتي هذا التوجيه من الدكتور فالتر لونجو، مدير معهد طول العمر بجامعة كاليفورنيا الجنوبية، الذي يوصي بعدم تجاوز حصتين إلى ثلاث حصص أسبوعيًا من السمك. ويبرر هذا الحد بوجود مخاطر صحية محتملة مرتبطة بالملوثات مثل الزئبق، خاصة في الأسماك الزيتية، رغم فوائدها المعروفة.

وتتوافق هذه التوصية مع تحذيرات هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، التي تشير إلى أن التعرض المزمن للزئبق، ولو بكميات صغيرة، قد يؤدي إلى مشكلات تراكمية تشمل اضطرابات النمو العصبي لدى الأجنة وتأثيرات سلبية على الوظائف الإدراكية لدى البالغين ولذلك، توصي التوجيهات الصحية للفئات الحساسة، مثل النساء في سن الإنجاب والحوامل والمرضعات والفتيات في سن النمو، بعدم تجاوز حصتين أسبوعيًا من الأسماك الزيتية وتجنب الأنواع المعروفة بارتفاع نسبة الزئبق، مثل سمك القرش وأبو سيف.

ولتقليل المخاطر مع تحقيق الفائدة القصوى، ينصح الخبراء باختيار أنواع الأسماك الصغيرة مثل السردين والأنشوجة، التي تحتوي على مستويات أقل من الملوثات، مع التأكيد على تنويع مصادر البروتين والدهون الصحية وعدم الاعتماد على الأسماك كمصدر وحيد.

كما تكمل هذه الإرشادات نصائح أخرى حول توقيت تناول الطعام، حيث يوصى بالحفاظ على فترة صيام ليلي لا تقل عن 12 ساعة يوميًا، بما يتوافق مع الإيقاعات الطبيعية للجسم ويعزز عمليات الإصلاح الخلوي. وتشير الدراسات إلى أن توزيع الوجبات ضمن نافذة زمنية محددة يساعد في تحسين التمثيل الغذائي وتنظيم الشهية.

بشكل عام، تقدم هذه التوصيات نموذجًا متوازنًا للتغذية، يركز على الاعتدال والتنوع والكمية المناسبة، مع رفض التصنيف المطلق للأطعمة إلى "جيدة" أو "سيئة"، لضمان نظام غذائي مستدام يدعم الصحة وطول العمر، مع مراعاة الجوانب الوقائية.

