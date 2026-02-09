إعلان

واعظات الأوقاف يشاركن في دعم المرأة المعنَّفة بالتعاون مع وزارة التضامن

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

11:18 ص 09/02/2026
    واعظات الأوقاف يشاركن في دعم المرأة المعنَّفة بالتعاون مع وزارة التضامن (2)
شاركت واعظات الأوقاف في عدد من الفعاليات التوعوية الموجَّهة لدعم المرأة المعنَّفة بمراكز الاستضافة والتوجيه الأسري، ضمن الدور الدعوي والمجتمعي للوزارة وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، برعاية الدكتور أسامة الأزهري.

وبحسب بيان لوزارة الأوقاف، اليوم، تناولت اللقاءات محاور متعددة شملت تعزيز الجوانب الإيمانية والنفسية للمرأة، وبيان أثر حسن الظن بالله والثقة به في تجاوز الأزمات، إلى جانب التوعية بأهمية اكتساب المهارات الحياتية التي تعين على إدارة التحديات بصورة إيجابية.

وعالجت الفعاليات قضايا العنف الأسري من منظور ديني وتربوي، مع التأكيد على دور التربية السليمة في بناء أسرة متماسكة، وطرح نماذج من الهدي النبوي في الرحمة وحسن المعاملة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل داخل الأسرة.

وشهدت اللقاءات فتح باب الحوار والاستماع إلى استفسارات المشاركات، وتقديم التوجيه الديني الرشيد الذي يراعي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية، ويسهم في دعم المرأة نفسيًّا ومعرفيًّا.

ووفق البيان: تأتي هذه الجهود في إطار تكامل مؤسسات الدولة لحماية المرأة، وتعزيز استقرار الأسرة، ونشر الوعي الديني الوسطي الذي يصون كرامة الإنسان ويدعم تماسك المجتمع.

واعظات الأوقاف دعم المرأة وزارة التضامن أسامة الأزهري

