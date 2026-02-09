انخفضت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 9-2-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.45 جنيه للشراء، و12.52 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.74 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 123.04 جنيه للشراء، بتراجع 10 قروش، و124.58 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا.

سعر الريال القطري: 11.89 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و12.88 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الدينار الأردني: 65.62 جنيه للشراء، و66.34 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 151.16 جنيه للشراء، بتراجع 8 قروش، و155.13 جنيه للبيع، بتراجع 1.36 جنيه.