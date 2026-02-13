إعلان

متحف اللوفر يتعرض لتسرب مياه كبير.. تضرر أعمال فنية من القرنين الـ15 والـ16

كتب : مصراوي

10:39 م 13/02/2026

متحف اللوفر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أ ش أ)

تعرض متحف اللوفر لحادث تسرب مياه كبير، وصفته الفرق الفنية في المتحف بأنه "حالة طارئة"، في قاعة تضم أعمالا فنية تعود إلى القرنين الخامس عشر والسادس عشر، ليزيد من سلسلة الحوادث التي تطال المتحف الأكثر زيارة في العالم.

وجرى رصد تسرب للمياه خلال ليلة الخميس إلى الجمعة، في القاعة 707 المسماة "دوشاتيل" الواقعة في الطابق الأول بجناح دينون؛ مما استدعى تدخل الفرق الفنية على وجه السرعة. وسرعان ما صنّفت الفرق الفنية في المتحف هذا الحادث على أنه "حالة طارئة".

وتضم القاعة المتضررة أعمالا فنية تعود إلى القرنين الـ 15 والـ 16، منها ثلاث لوحات للفنان بيرناردينو لويني من بينها "المسيح مخلص العالم"، فضلا عن لوحة "انتصار الرسم الفرنسي" التي تعود للقرن التاسع عشر.

ويُعتقد أن التسرب ناجم عن عطل في أنبوب مياه قادم من الطابق العلوي، مما أدى إلى تضرر سقف القاعة بشكل كبير واستدعى إغلاقها أمام الزوار لفترة غير محددة.

كما يأتي هذا الحادث بعد أن أفاد مكتب المدعي العام ⁠في باريس بأن الشرطة ألقت القبض على 9 ⁠أشخاص ‌في إطار تحقيق في قضية احتيال تتعلق بالتذاكر في متحف اللوفر، والتي ربما تكون كلفت المتحف الأكثر زيارة في ‌العالم 10 ملايين يورو.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

متحف اللوفر تسريب مياه الموناليزا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

النمر العربي يواجه شبح الانقراض.. حقائق قد لا تعرفها عنه
علاقات

النمر العربي يواجه شبح الانقراض.. حقائق قد لا تعرفها عنه
"هذا وقت ذلك".. ماكرون يطالب الدول الأوروبية بإظهار قوتها
شئون عربية و دولية

"هذا وقت ذلك".. ماكرون يطالب الدول الأوروبية بإظهار قوتها
مفاجأة في واقعة "ميت عاصم".. الفتاة تنفي اختطافها: "تغيبت عن منزلي بإرادتي"
أخبار المحافظات

مفاجأة في واقعة "ميت عاصم".. الفتاة تنفي اختطافها: "تغيبت عن منزلي بإرادتي"
النقل تصدر بيانا بشأن واقعة نزع أحد الأشخاص لكشافات الإنارة بالطريق الدائري
أخبار مصر

النقل تصدر بيانا بشأن واقعة نزع أحد الأشخاص لكشافات الإنارة بالطريق الدائري
ترامب: هناك حاملة طائرات كبيرة متواجدة قرب إيران
شئون عربية و دولية

ترامب: هناك حاملة طائرات كبيرة متواجدة قرب إيران

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان