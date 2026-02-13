(أ ش أ)

تعرض متحف اللوفر لحادث تسرب مياه كبير، وصفته الفرق الفنية في المتحف بأنه "حالة طارئة"، في قاعة تضم أعمالا فنية تعود إلى القرنين الخامس عشر والسادس عشر، ليزيد من سلسلة الحوادث التي تطال المتحف الأكثر زيارة في العالم.

وجرى رصد تسرب للمياه خلال ليلة الخميس إلى الجمعة، في القاعة 707 المسماة "دوشاتيل" الواقعة في الطابق الأول بجناح دينون؛ مما استدعى تدخل الفرق الفنية على وجه السرعة. وسرعان ما صنّفت الفرق الفنية في المتحف هذا الحادث على أنه "حالة طارئة".

وتضم القاعة المتضررة أعمالا فنية تعود إلى القرنين الـ 15 والـ 16، منها ثلاث لوحات للفنان بيرناردينو لويني من بينها "المسيح مخلص العالم"، فضلا عن لوحة "انتصار الرسم الفرنسي" التي تعود للقرن التاسع عشر.

ويُعتقد أن التسرب ناجم عن عطل في أنبوب مياه قادم من الطابق العلوي، مما أدى إلى تضرر سقف القاعة بشكل كبير واستدعى إغلاقها أمام الزوار لفترة غير محددة.

كما يأتي هذا الحادث بعد أن أفاد مكتب المدعي العام ⁠في باريس بأن الشرطة ألقت القبض على 9 ⁠أشخاص ‌في إطار تحقيق في قضية احتيال تتعلق بالتذاكر في متحف اللوفر، والتي ربما تكون كلفت المتحف الأكثر زيارة في ‌العالم 10 ملايين يورو.