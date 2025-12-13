متخطيا لامبارد.. صلاح يواصل كتابة التاريخ بالدوري الإنجليزي

واصل النجم المصري محمد صلاح كتابة اسمه بحروف من ذهب في سجلات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما ارتقى إلى المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف (تسجيل وصناعة) عبر تاريخ المسابقة، متخطيا أسطورة تشيلسي فرانك لامبارد.

وجاء هذا الإنجاز المميز خلال مباراة ليفربول وبرايتون، وتحديدا في لقطة الهدف الثاني، حيث قدم صلاح تمريرة حاسمة لزميله هوجو إيكيتيكي، ليؤمن فوز الريدز ويضيف سطرا جديدا في كتاب أرقامه القياسية.

إزاحة لامبارد

ووفقا للموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، رفعت هذه التمريرة رصيد محمد صلاح من المساهمات التهديفية إلى 280 مساهمة، ليفض الشراكة مع فرانك لامبارد الذي تراجع للمركز الرابع برصيد 279 مساهمة.

وأصبح صلاح الآن يغرد منفردا في المركز الثالث، ولا يسبقه في تاريخ الدوري الإنجليزي سوى أسطورتين فقط، ليصبح الترتيب التاريخي كالتالي:

آلان شيرر: 324 مساهمة.

واين روني: 311 مساهمة.

محمد صلاح: 280 مساهمة.

فرانك لامبارد: 279 مساهمة.

ريان جيجز: 271 مساهمة.