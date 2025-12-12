يعتبر سرطان الخصيتين أحد أنواع السرطان الذي يمكن علاجه والشفاء منه بنسبة عالية جدًا، خصوصًا عند اكتشافه في مراحله المبكرة، لذا مراقبة أعراضه تساهم في ذلك.

وبحسب موقعي mayoclinic وnhs uk، إليك أبرز علامات سرطان الخصيتين.

ظهور كتلة أو تورم

يعد وجود كتلة أو تورم غير مؤلم في أي من الخصيتين العرض الأكثر شيوعًا، حيث تصبح الخصية أكبر حجمًا أو أكثر صلابة من المعتاد، لذا يجب مراقبتها والتوجه إلى الطبيب سريعا.

الشعور بالثقل

شعور بثقل أو ألم في كيس الصفن أو أسفل البطن، مع تغير في الحجم أو الشكل، حيث يكون هناك اختلاف غير عادي في حجم أو شكل إحدى الخصيتين مقارنةً بالأخرى، من العلامات الواضحة لوجود مشكلة خطيرة بالخصيتين.

الشعور بالألم

عادة ما يكون هناك ألم خفيف أو حاد في الخصية أو كيس الصفن، ويظهر ويختفي.

تضخم الثدي

يمكن أن تُسبب التغيرات الهرمونية الناتجة عن بعض الأورام التهابًا أو تضخمًا في أنسجة الثدي، ويعرف عند الرجال ب (التثدي).

ألم الظهر

يعتبر ألم الظهر من العلامات الأقل شيوعا للمرض، ولكن في حالة وجود أي تغييرات في الخصيتين ويصاحبها ألم أسفل الظهر والبطن يكون من الضروري سرعة التوجه إلى الطبيب.