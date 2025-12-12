أطعمة ومشروبات تهدد خصوبة الرجال في الشتاء.. "احذر جيدًا"

مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء يلجأ كثير من الرجال لتناول أطعمة ومشروبات تمنح الدفء والطاقة، دون الانتباه إلى أن بعضها قد يشكل تهديدًا حقيقيًا لخصوبتهم.

وبحسب ما ورد عبر صحيفة، timesofindia، تؤثر بعض العادات الغذائية الشتوية بشكل مباشر على جودة الحيوانات المنوية ومستويات الهرمونات الذكرية، ما قد يقلل فرص الإنجاب ويؤثر على الصحة الجنسية بشكل عام.

الإفراط في تناول مشروبات الشتاء مثل السحلب، الشوكولاتة الساخنة، الحلبة المحلاة، ومشروبات القرفة بالحليب، يُعد من أكثر العادات شيوعًا.

لكن كثرة السكر المضاف والدهون قد تؤدي إلى:

زيادة الوزن

اضطراب هرمون التستوستيرون

انخفاض نشاط الخصيتين

وهو ما يُعد عاملًا مباشرًا في تراجع الخصوبة.

الأطعمة الدسمة والوجبات السريعة

في الشتاء، يزداد الإقبال على المأكولات الدهنية مثل:

البطاطس المقلية

السجق واللحوم المصنعة

الوجبات الجاهزة

هذه الأطعمة تحتوي على دهون مشبعة ومواد حافظة تقلل عدد وجودة الحيوانات المنوية، وتزيد الالتهابات المؤثرة على الجهاز التناسلي.

الإفراط في المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة

لا يتوقف خطر هذه المشروبات على ارتفاع السكر فقط، بل إن الكافيين العالي والمواد الكيميائية قد تؤدي إلى:

ضعف حركة الحيوانات المنوية

اضطراب الهرمونات

زيادة خطر العقم عند الاستخدام طويل المدى

تشير دراسات إلى أن مشروب طاقة واحد يوميًا قد يقلل جودة السائل المنوي بشكل ملحوظ.

تناول الكحوليات

رغم أن بعض الرجال يلجؤون إليها للشعور بالدفء، إلا أن الأبحاث الطبية تؤكد أنها:

تقلل إنتاج التستوستيرون

تضعف وظائف الخصية

تؤثر على الانتصاب والرغبة

وتعد من أخطر مسببات العقم عند الرجال.

الإفراط في القهوة والشاي

استهلاك كميات كبيرة من الكافيين يؤدي إلى:

زيادة التوتر

اضطراب النوم

تقليل الخصوبة بمرور الوقت

الكمية الآمنة للرجال لا ينبغي أن تتجاوز 2–3 أكواب يوميًا.

الأطعمة الغنية بالصويا

منتجات مثل حليب الصويا والتوفو قد تحتوي على مركبات شبيهة بالإستروجين، مما قد يؤثر على التوازن الهرموني لدى بعض الرجال عند الإفراط في تناولها.

نصائح للحفاظ على خصوبة الرجل في الشتاء

استبدال المشروبات المحلاة بالأعشاب الطبيعية بدون سكر.

تناول المكسرات النيئة، الفواكه، والعسل بكميات معتدلة.

ممارسة الرياضة لتحسين الدورة الدموية.

اختيار وجبات صحية قليلة الدهون.

الحفاظ على وزن مستقر.

الإكثار من الماء حتى في الطقس البارد.