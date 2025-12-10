كيف تؤثر القهوة على الألم المزمن بعد سن الستين؟

تشير دراسة جديدة إلى أن الإفراط في استهلاك القهوة قد يزيد من شدة الألم المزمن لدى كبار السن، في حين يمكن للأسماك الزيتية أن تخفف هذه الآلام بشكل ملحوظ.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، شارك في الدراسة 205 أشخاص تزيد أعمارهم عن 60 عاما، وتمت متابعتهم لمدة عامين، حيث قاس الباحثون مستوى الألم وقارنوا بين استهلاك القهوة والأسماك.

وسجل الألم على مقياس من صفر غياب الألم إلى عشرة أقصى درجة من المعاناة .

وأوضح فريق البحث أن المشاركين الذين تناولوا كميات أكبر من الأسماك انخفض مستوى ألمهم بمقدار 4.45 نقطة مقارنة بمن قللوا الكمية، بينما ارتبطت زيادة استهلاك القهوة بارتفاع شدة الألم بمقدار 6.56 نقطة.

وأشار الباحثون إلى أن المركبات الموجودة في الأسماك تعمل على تقليل الالتهاب، في حين تجعل المستويات العالية من القهوة الخلايا العصبية أكثر حساسية للألم.

وأضاف الفريق أن النتائج لها آثار جوهرية على الصحة العامة، خاصة في إدارة الألم المزمن لدى كبار السن، مؤكدين أن جرعات منخفضة من الكافيين قد تساعد في تسكين الألم الحاد، لكن الاستهلاك المزمن الكبير يزيد من حساسية الألم.