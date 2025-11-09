مشروب تناوله بعد الأكل يحمي من الانتفاخ وعسر الهضم

كتبت- شيماء مرسي

كشف أخصائي التغذية البريطاني كاران راج أن تناول فنجان من الإسبريسو بعد الوجبات قد يحسن عملية الهضم، محذرا من اختيار مشروبات القهوة التي يدخل الحليب في تركيبتها، مثل الكابتشينو.

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي بمنصة "تيك توك" أن الإسبريسو هو الخيار الأمثل بعد الأكل لعدة أسباب فهو منخفض السعرات الحرارية وخالٍ من الحليب.

وأشار إلى أن الكافيين والمركبات المرة الموجودة فيه تعمل على تحفيز إفراز حمض المعدة وتنشيط العصب المبهم، وهما عاملان يزيدان من حركة الأمعاء ويساعدان بفعالية في عملية الهضم.

كما أن صِغر حجم فنجان الإسبريسو يمنع تمدد المعدة ويسرع عملية الإفراغ، بخلاف المشروبات الكبيرة التي تبطئ هذه العملية.

ويجب تجنب الكابتشينو تحديدا بعد الأكل لأنه يحتوي على الحليب، الغني بالدهون والبروتين وسكر اللاكتوز.

وهذه المكونات تحفز إفراز هرمونات تبطئ إفراغ المعدة، مما قد يسبب شعورا بالامتلاء أو الانتفاخ، ويفاقم المشكلة بشكل خاص لدى الأفراد الذين يعانون من حساسية اللاكتوز.

وللأشخاص الذين لا يفضلون القهوة، يمكنهم تناول شاي النعناع كبديل صحي ممتاز.

وتعود فاعلية النعناع إلى مادة المنثول التي تساعد على إرخاء عضلات الأمعاء وتحسين حركتها.

كما أن مركبات الإسبريسو قد تسهم في الوقاية من مرض ألزهايمر، وفقاً لدراسة من جامعة فيرونا الإيطالية نشرت عام 2023 في مجلة Journal of Agricultural and Food Chemistry، حيث وجد أنها تثبط بروتينا رئيسيا مرتبطا بتطور المرض.

كما أظهرت مراجعة شملت 40 دراسة علمية أن تناول كوبين إلى 4 أكواب من القهوة يومياً يرتبط بانخفاض خطر الوفاة، بغضّ النظر عن العمر أو الوزن أو استهلاك الكحول.

وفي دراسة أخرى تابعت 1,567 شخصاً على مدى 18 عاما، تبين أن القهوة المحتوية على الكافيين قلّلت خطر الوفاة، خصوصاً من أمراض السرطان، ما يجعلها مشروباً ذا فوائد تمتد إلى الهضم وطول العمر على حدّ سواء.

اقرأ أيضا:

مكون في مستحضرات التجميل قد يدمر المناعة ويسبب اضطراب الهرمونات

تسبب النوبة القلبية والأرق.. احذر تناول "القهوة" مع هذه الأدوية

خطر خفي.. عرضان ليليان يكشفان الإصابة بالسرطان

إذا كنت تعاني من نقص فيتامين د.. قد يؤلمك هذا المكان في جسمك

4 أطعمة قد تسبب الخرف.. احذر الإفراط في تناولها