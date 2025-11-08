5 فوائد صحية للفجل على صحة الجسم

الفجل ليس مجرد خضار حاد الطعم، بل يحتوي على فوائد صحية مذهلة تدعم الهضم، القلب، والمناعة بشكل طبيعي.

إليك 5 فوائد صحية مميزة لـ الفجل على صحة الجسم، وفق لما جاء في "Healthline".

يُعزز المناعة وبناء الأنسجة

يحتوي الفجل على فيتامين C بنسب جيدة، ما يساعد في محاربة الجذور الحرة ودعم إنتاج الكولاجين الذي يحافظ على صحة الجلد والأوعية الدموية.

يدعم الجهاز الهضمي ويُسهّل حركة الأمعاء

الفجل غنيّ بالألياف الغذائية والماء، مما يساهم في تسهيل الإخراج وتقليل مشاكل الإمساك وتحسين صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

يحافظ على ضغط الدم ويُعزّز صحة القلب

بفضل محتواه من البوتاسيوم والمعادن الأخرى، يساعد الفجل في توسيع الأوعية الدموية وتنظيم ضغط الدم، مما يقلّل من خطر أمراض القلب.

قد يُساعد في تنظيم سكر الدم

يحتوي على مركّبات نباتية تنتمي إلى عائلة الخضروات الصليبية (Cruciferous)، مثل الجلوكوسينولات والإيزوثيوسيانات، التي أظهرت في بعض الأبحاث إمكانية دعم استجابة الجسم للإنسولين وتحسين امتصاص الجلوكوز.

يحتوي على خصائص مضادة للفطريات والسموم

يمتلك الفجل بروتينًا طبيعيًّا مضادًا للفطريات يدعى RsAFP2، قدرته على مواجهة بعض أنواع الفطريات مثل Candida albicans.

بالإضافة إلى ذلك، له دور في دعم الكبد وتنقية الجسم من السموم.