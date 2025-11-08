5 فوائد صحية للقرع على صحة الجسم

القرع ليس مجرد خضار موسمي، بل يحتوي على فوائد صحية مذهلة تدعم القلب، الهضم، والمناعة بشكل طبيعي.

إليك 5 فوائد مذهلة للقرع على صحة الجسم وفق موقع "هيلث لاين".

غني بالعناصر الغذائية منخفض السعرات

كوب واحد من القرع المطبوخ يحتوي حوالي 49 سعرة حرارية، ويضم كميات كبيرة من فيتامين A، فيتامين C، بوتاسيوم، نحاس، والمنغنيز.

هذا يجعله خياراً ممتازاً لمن يريد تناول غذاء مغذٍّ دون زيادة كبيرة في السعرات.

يدعم صحة العيون والمناعة

يحتوي القرع على بيتا كاروتين يتحول إلى فيتامين A في الجسم، بالإضافة إلى لوتين وزياكسانثين، وهي مركّبات مرتبطة بتقليل خطر التنكّس البقعي وإعتام العدسة.

كذلك، فيتامين C وE الموجودان فيه يعزّزان المناعة ويُسرّعان الشفاء.

يحسن صحة القلب ويعدّل ضغط الدم

يحتوي على بوتاسيوم وأليافٍ غذائية مضرة بالكوليسترول الضار التي تساعد في خفض ضغط الدم وتحسين وظائف القلب.

مفيد للهضم والتحكّم في الوزن

يدعم الشّعور بالشّبع ويُسهّل حركة الأمعاء، مما يقلّل خطر الإمساك ويُساعد في التحكم بالوزن.

مضادّ للأكسدة وقد يقلّل من خطر بعض الأمراض المزمنة

تركيبة القرع من الكاروتينويدات، فيتامين A، C، E تجعل منه غذاءً يساهم في مكافحة الجذور الحرة وتقليل الالتهابات، ما قد يخفض خطر الإصابة بأنواع معيّنة من السرطان.