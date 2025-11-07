4 أطعمة تخدعك.. أخطاء في الفطور ترفع السكر والدهون

وجبة الإفطار من الأشياء الأساسية في الروتين اليومي، فقد تؤثر بشكل مباشر على مستوى السكر والكوليسترول في الدم، ولكن بعض الأطعمة التي تبدو شائعة ومحببة تكون سببًا رئيسيًا في رفع هذه المؤشرات.

وفيما يلي نوضح أبرز هذه الأطعمة ولماذا علينا الحذر منها، مع حلول صحية، وفقا لموقعي health وeatthis.

الحبوب السكرية الجاهزة

تحتوي هذه الأنواع على كميات كبيرة من السكريات المضافة ونسبة قليلة من الألياف، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في سكر الدم، يليه انخفاض مفاجئ، كما يساهم ذلك في رفع الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار.

المخبوزات والمعجنات

هذه المخبوزات مصنوعة من دقيق مكرر وغالبًا تحتوي على الدهون المشبعة أو المتحولة، ما يرفع مستويات السكر والكوليسترول الضار ويخفض المفيد.

العصائر الجاهزة والمشروبات المحلاة

رغم المظهر الصحي، فإن هذه العصائر تُعد "سكرًا سائلًا" يفتقر للألياف، ما يسبب ارتفاعًا حادًا في سكر الدم وزيادة في الكوليسترول الضار عند الاستهلاك المتكرر.

الزبادي والحليب الكامل الدسم

يحوي هذا النوع على سكريات إضافية عالية، أما الحليب كامل الدسم فمنه من يعزز الكوليسترول المشبع ويدفع أيضًا إلى تقلبات كبيرة في سكر الدم.

بدائل صحية

الشوفان العادي غير المنكه مع المكسرات أو للزبادي اليوناني غير المحلى بالفواكه.

خبز الحبوب الكاملة مع زبدة لوز أو أفوكادو وبيض.

بيض مسلوق أو أومليت بالخضار مع زيت زيتون.

سميد أو فول الصويا أو سمك السلمون كفطور غني بالدهون الصحية والبروتين.

تناول ثمار كاملة بدلن عن العصائر المليئة بالسكريات.