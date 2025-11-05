بياض البيض قد يكون خاليا من الدهون والكوليسترول، لكن أبحاث كشفت أن تناول البيض الكامل باعتدال لا يسبب مشاكل صحية للأصحاء، وتم تقييد صفار البيض بمعدل معين لمن لديهم مخاطر تؤثر على القلب.

وكشف موقع "فري ويل هيلث"، أن بياض البيض يحتوي على سعرات حرارية أقل، حيث يحتوي بياض بيضة واحدة على حوالي 18 سعرة حرارية، مقارنة بالبيضة الكاملة التي تحتوي على 38 سعرة حرارية، و5 جرامات من الدهون، لكن الدهون في البيضة الكاملة تنتمي إلى الفئة الصحية، وتحديدا الدهون الأحادية.

يوفر كل من البيض الكامل وبياض البيض البروتين وجميع الأحماض الأمينية الأساسية، وتحتوي البيضة الكاملة على بروتين أكثر من البياض، وكلاهما يمكن أن يساعد في الحصول على الكمية الموصى بها من البروتين، ويوصي الخبراء الأشخاص الرجال بتناول 56 جراما من البروتين يومياً، والنساء 4 جرامات.

وتحتوي البيضة الكاملة على حوالي 200 ملج من الكوليسترول، أما بياض البيض فهو خالٍ تماما من الكوليسترول، وقد حددت التوصية السابقة تناول البيض الكامل بما لا يزيد عن 3 مرات أسبوعيا.

ومع ذلك، تشير البيانات الجديدة إلى أنه بالنسبة للذين لا يعانون من خطر مرتفع لأمراض القلب، مثل: ارتفاع الكوليسترول أو السكري، فإن تناول بيضة كاملة واحدة يوميا أمر جيد عند تناولها مع نظام غذائي متوازن غني بالأطعمة النباتية.

أما الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول فعليهم الحد من مصادره الغذائية وكذلك من الدهون المشبعة، لذا ينصحون بتناول بياض البيض، الذي يحتوي على بروتين بدون الكوليسترول.

ويواصل الخبراء التوصية بالحد من صفار البيض إلى صفارين أو 3 أسبوعيا للأشخاص الذين يعانون من: مرض السكري وارتفاع الكوليسترول وقصور القلب.