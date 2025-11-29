الكاجو من المكسرات الغنية بالدهون الصحية والفيتامينات والمعادن، مما يجعله خيارًا غذائيًا يعزز صحة الجسم عند تناوله باعتدال، ورغم نكهته اللذيذة، إلا أن قيمته الغذائية أكبر مما يبدو.

5 فوائد للكاجو على صحة الجسم وفق "هيلث لاين".

يقوي صحة القلب

الكاجو يحتوي على دهون غير مشبعة تساعد في خفض الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد، مما يدعم صحة القلب ويقلل خطر الإصابة بالأمراض القلبية.

يعزز صحة العظام

يتميز الكاجو بغناه بالمغنيسيوم والنحاس، وهما عنصران أساسيان لتقوية العظام والحفاظ على صحتها، كما يساعدان في منع الهشاشة مع التقدّم في العمر.

يدعم صحة الدماغ

يحتوي على أحماض دهنية ومضادات أكسدة تُحسن من وظائف الدماغ، وتساعد في التركيز وتقوية الذاكرة وتقليل الالتهابات العصبية.

مفيد للبشرة والشعر

النحاس الموجود في الكاجو يدعم إنتاج الكولاجين، ما يعزز نضارة البشرة ويقوي الشعر، إضافة إلى دوره في تقليل ظهور علامات الشيخوخة.

يساعد في إنتاج الطاقة

الكاجو غني بالبروتينات والكربوهيدرات الصحية، مما يمنح الجسم طاقة طبيعية ويدعم الأداء اليومي دون الشعور بالإرهاق.