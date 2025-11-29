بعض المشروبات مصدر دعم بسيط لمستويات الحديد، ويمكن أن تُكمل النظام الغذائي لتحقيق توازن أفضل للدم وتحسين النشاط.

في التقرير التالي نستعرض أبرز المشروبات الطبيعية التي تساعد على تقليل فقر الدم وفق "Healthline".

عصير البنجر والجزر

يمتاز البنجر بقدرته على دعم إنتاج خلايا الدم الحمراء بفضل الفولات والمعادن، بينما يضيف الجزر عناصر تساعد على امتصاص الحديد.

عصير البرقوق

من أغنى مصادر الحديد النباتي، ويوفر ما يقرب من 17% من الاحتياج اليومي للكوب الواحد، كما يدعم صحة الهضم بفضل أليافه.

عصائر الفواكه الغنية بفيتامين C

يساعد فيتامين C الموجود في عصير البرتقال والفواكه الحمضية على زيادة امتصاص الحديد النباتي الموجود في الخضروات والعدس والسبانخ، لذلك يُنصح بتناوله مع الوجبات.

سموذي السبانخ مع فواكه غنية بفيتامين C

يمد السبانخ الجسم بالحديد، وتساعد الفواكه كالكيوي والبرتقال على امتصاصه، ما يجعل هذا السموذي خيارًا مناسبًا لمن يتبعون نظامًا نباتيًا.

سوائل مغذية خفيفة بدل المشروبات الغازية

الابتعاد عن المشروبات الغازية والكافيين العالي يساعد على تحسين امتصاص الحديد، بينما تساهم السوائل الطبيعية والماء في دعم الترطيب وتعزيز الاستفادة الغذائية.