مع انخفاض درجات الحرارة، يبحث الكثيرون عن أطعمة تعزز المناعة وتمنح الجسم طاقة في الشتاء.

يعتبر الكيوي من أفضل الفواكه الشتوية بفضل غناه بالفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تدعم الصحة وتقاوم أمراض البرد.

إليك 5 أسباب تجعل الكيوي من أفضل أطعمة الشتاء وفق "هيلث لاين":

يدعم المناعة بقوة

الكيوي غني جدًا بفيتامين C، مما يجعله خط الدفاع الأول ضد نزلات البرد والإنفلونزا خلال الشتاء.

يرطب الجسم رغم برودة الجو

يحتوي على نسبة عالية من الماء، فيساعد على منع جفاف الجسم الذي يزداد في الأجواء الباردة.

يحسن الهضم ويخفف الانتفاخ

أليافه الغذائية تعزز صحة الجهاز الهضمي، وتساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتقليل الشعور بالامتلاء.

يحافظ على صحة القلب

مضادات الأكسدة الموجودة فيه، مع البوتاسيوم، تساعد على ضبط ضغط الدم وتقليل مخاطر أمراض القلب.

يعزز نضارة البشرة في الشتاء

تركيبته الغنية بالفيتامينات تحفز إنتاج الكولاجين، فتقلل الجفاف وتمنح البشرة إشراقًا طبيعيًا.