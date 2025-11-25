أشار البروفيسور الروسي أليكسي موسكالوف، مدير معهد بيولوجيا الشيخوخة، أن أهم الطرق لإبطاء عملية الشيخوخة هي الحصول على نوم جيد وعميق، مضيفا أن نقص النوم يؤثر سلبا على الصحة العامة.

وقال موسكالوف: "أظهرت الدراسات العلمية تأثيرات النوم غير الكافي أو النوم السطحي، وهما أمران مختلفان، حتى لو نام الشخص ساعات قليلة، يجب أن يحصل على نوم عميق مستمر لمدة ساعتين على الأقل كل ليلة".

وأوضح أن مرحلة النوم العميق يمكن تتبعها باستخدام الساعات الذكية أو أجهزة اللياقة البدنية، حيث تجري خلالها عمليات تجديد وإصلاح الجسم على المستوى الخلوي، كما يتم في هذه المرحلة إنتاج هرمون النمو وعدد من الهرمونات المسؤولة عن التجدد والخلايا، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

وحذر "موسكالوف" من أن الحرمان المنتظم من النوم أو النوم السطحي يسرع من تدهور صحة بمرور الوقت.

وأضاف أن ارتفاع نسبة السكر في الدم والالتهابات الخفية يساهمان أيضا في تسريع الشيخوخة.

وتابع أن ارتفاع مؤشر البروتين التفاعلي-C عالي الحساسية (CRP) فوق 2 يشير إلى الشيخوخة الالتهابية ويزيد خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، خاصة المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية، بينما تعد القيمة الأقل من 0.5 هي الأمثل.

كما أشار إلى أهمية متابعة الهيموجلوبين السكري كونه مؤشرا على مقدمات السكري، موضحا أن ارتفاع السكر في الدم يؤدي إلى تصلب الهيكل البروتيني للجسم، وهي عملية مرتبطة بالشيخوخة غير القابلة للعكس.

اقرأ أيضا:

احذر.. حالة قد تزيد خطر الوفاة بالسرطان بمقدار 35 مرة

تناول ملعقة يوميا من حبة البركة يقلل الكوليسترول ويحارب السمنة

سرعة ضربات القلب.. أعراضه وأسبابه وطرق علاجه

كبدك في خطر.. 4 عادات يومية قد تسبب أمراضه دون أن تشعر

خبير تغذية يحذر: هذا الجزء من الدجاج لا ينصح بتناوله