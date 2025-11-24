إعلان

احذر.. 5 علامات على جسمك تكشف السكري

كتب : مصراوي

10:00 ص 24/11/2025

احذر.. 5 علامات على جسمك تكشف السكري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يمكن للجسم أن يظهر علامات مبكرة على مقاومة الأنسولين أو اقتراب الإصابة بالسكري قبل ظهور المضاعفات الواضحة.

وبحسب ميرور، من أبرز هذه العلامات:

البقع الداكنة على الرقبة أو تحت الإبطين (الشواك الأسود)، وتشير غالبا إلى مقاومة الأنسولين.

الزوائد الجلدية المتكررة، والتي قد ترتبط أيضاً بارتفاع الأنسولين.

زيادة محيط الخصر وتراكم الدهون الحشوية، إذ يجب أن يكون محيط الخصر أقل من نصف طول الجسم.

تورم القدمين أو الساقين بسبب تأثيرات محتملة للسكري على الدورة الدموية والأعصاب.

انقطاع النفس أثناء النوم الناتج عن الوزن الزائد، والذي يزيد مقاومة الأنسولين ويضعف التحكم بالسكر.

وتؤكد التوعية الصحية أن ظهور هذه العلامات يستدعي الانتباه وتعديل نمط الحياة مع استشارة الطبيب عند الضرورة.

اعراض السكري السكري

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
تقلبات الطقس اليوم.. أمطار قد تصل لحد السيول على 3 مناطق
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية