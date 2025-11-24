احذر.. 5 علامات على جسمك تكشف السكري

يمكن للجسم أن يظهر علامات مبكرة على مقاومة الأنسولين أو اقتراب الإصابة بالسكري قبل ظهور المضاعفات الواضحة.

وبحسب ميرور، من أبرز هذه العلامات:

البقع الداكنة على الرقبة أو تحت الإبطين (الشواك الأسود)، وتشير غالبا إلى مقاومة الأنسولين.

الزوائد الجلدية المتكررة، والتي قد ترتبط أيضاً بارتفاع الأنسولين.

زيادة محيط الخصر وتراكم الدهون الحشوية، إذ يجب أن يكون محيط الخصر أقل من نصف طول الجسم.

تورم القدمين أو الساقين بسبب تأثيرات محتملة للسكري على الدورة الدموية والأعصاب.

انقطاع النفس أثناء النوم الناتج عن الوزن الزائد، والذي يزيد مقاومة الأنسولين ويضعف التحكم بالسكر.

وتؤكد التوعية الصحية أن ظهور هذه العلامات يستدعي الانتباه وتعديل نمط الحياة مع استشارة الطبيب عند الضرورة.