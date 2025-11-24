إعلان

أضرار البكتيريا المنزلية على صحتنا

كتب : مصراوي

06:00 ص 24/11/2025

أضرار البكتيريا المنزلية على صحتنا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحتوي منازلنا على آلاف أنواع البكتيريا، ويؤثر وجودها في صحتنا التنفسية والمناعية وحتى النفسية. ويتحدد نوع البكتيريا المنتشرة في المنزل بعوامل مثل عادات الطهي والتنظيف، ووجود الحيوانات الأليفة، والتهوية، ودخول الضوء، ومواد البناء.

لبعض البكتيريا المنزلية فوائد، إذ يساعد التعرض لها في تدريب جهاز المناعة على التمييز بين الضار وغير الضار، ما يقلل احتمالات الحساسية وأمراض المناعة الذاتية، ويقوّي مقاومة التهابات الجهاز التنفسي، بحسب ميل رو.

لكن في المقابل، يمكن للرطوبة وسوء التهوية تعزيز نمو البكتيريا والعفن المضرّين وزيادة خطر أمراض الجهاز التنفسي وانتشار الفيروسات.

كما تشير الأبحاث إلى أن الإفراط في استخدام المنظفات المضادة للبكتيريا قد يساهم في ظهور بكتيريا مقاومة لها، لذلك يُفضّل الاعتماد على التنظيف بالماء والصابون العادي داخل المنزل.

البكتيريا المنزلية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
تقلبات الطقس اليوم.. أمطار قد تصل لحد السيول على 3 مناطق
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية