مع دخول فصل الشتاء، تزداد حالات نزلات البرد بشكل ملحوظ بسبب التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة والتقلبات المناخية.

ويؤكد خبراء الصحة أن التعرف على الأعراض المبكرة للبرد يمكن أن يكون بمثابة إنذار للجسم، يسمح باتخاذ الإجراءات الوقائية قبل تفاقم الحالة، وبالتالي حماية نفسك وأفراد أسرتك من المضاعفات المحتملة.

وبحسب موقع Healthline، هناك أربعة علامات رئيسية تشير إلى بداية الإصابة بنزلة البرد:

1- الرعشة والشعور بالبرودة المفاجئة

الرعشة عادة ما تكون أول علامة على دخول الجسم مرحلة مقاومة العدوى.

وعندما يبدأ الجهاز المناعي بمحاربة الفيروس، يزداد التمثيل الغذائي للحرارة الداخلية، ما يؤدي إلى شعور مفاجئ بالقشعريرة.

وينصح الخبراء عند ظهور هذه العلامة بارتداء ملابس دافئة، وتجنب التعرض للهواء البارد مباشرة، وشرب مشروبات دافئة لتعزيز شعور الجسم بالدفء.

2- العطس وسيلان الأنف المستمر

العطس المتكرر وسيلان الأنف من أولى علامات التهيج في الأغشية المخاطية للأنف نتيجة دخول فيروس البرد.

واستخدام المناديل الورقية وتعقيم اليدين بشكل متكرر يحد من انتشار الفيروس.

كما ينصح باستنشاق بخار الماء أو عمل محلول ملحي لغسل الأنف لتخفيف الاحتقان.

3- آلام خفيفة في الجسم والصداع

قد يشعر الشخص بآلام في العضلات أو صداع طفيف، وهو مؤشر على بدء استجابة الجهاز المناعي للعدوى.

وهذه الأعراض غالبا ما تترافق مع الإرهاق، وينصح الخبراء بالراحة التامة وتجنب الجهد البدني المكثف، مع شرب الكثير من السوائل لتعويض الجسم عن فقدان الماء الناتج عن الحمى الخفيفة أو الرعشة.

4- إرهاق مفاجئ وانخفاض الطاقة

انخفاض مستويات النشاط البدني والشعور بالتعب العام غالبا ما يكون علامة مبكرة على دخول الجسم في مرحلة مقاومة الفيروس.

ولتعزيز المناعة، ينصح الخبراء بالتركيز على النوم الكافي، والتغذية السليمة الغنية بالفيتامينات والمعادن، وخاصة فيتامين C والزنك، والابتعاد عن الإجهاد النفسي والبدني.

نصائح لتجنب تطور البرد:

-الحرص على غسل اليدين باستمرار لتجنب انتقال العدوى.

-تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الفواكه والخضروات الطازجة.

-التهوية الجيدة للمنزل، مع الحفاظ على درجة حرارة معتدلة.

-الابتعاد عن الأماكن المزدحمة أثناء فترة ظهور الأعراض المبكرة.

