هل تناول الطعام بعد السادسة مساء مضر؟

قالت الدكتورة يكاتيرينا لاديغينا، أخصائية أمراض الباطنة، إنه لا يوجد أي أساس علمي للفكرة القائلة إن تناول الطعام بعد الساعة السادسة مساء يضر بالصحة.

ووفقا لصحيفة "إزفيستيا"، أوضحت أخصائية أمراض الباطنة أن القاعدة الأساسية هي تناول العشاء قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل لضمان هضم الطعام بشكل سليم ونوم هادئ.

تناول العشاء قبل النوم

وأضافت لاديغينا: "يمكن تناول الطعام بعد الساعة السادسة مساء إذا لزم الأمر، لكن يُنصح بالحفاظ على الفاصل الزمني بين العشاء والنوم. كل جسد يختلف عن الآخر، لذلك غالبًا ما تكون التوصيات الغذائية فردية".

وأكدت الطبيبة أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف تحمل الغلوكوز قد يحتاجون لتناول وجبة خفيفة قبل النوم، مثل بيضة أو بيضتين مسلوقتين، أو حفنة من المكسرات، لتجنب انخفاض السكر في الدم أثناء الليل.

كما يمكن للنساء المرضعات تناول وجبة خفيفة لدعم جودة الحليب ونوم الطفل.

الصيام المتقطع

وحول الصيام المتقطع، قالت لاديغينا إنه قد يكون مفيدًا لبعض الأشخاص فوق سن الأربعين، شرط عدم وجود موانع صحية، محذرة من أن فترات الصيام الطويلة قد تكون خطرة على المصابين بمتلازمة غيلبرت، أو داء السكري من النوع الأول، أو بعد استئصال المرارة.

وأشارت إلى أن العشاء المثالي قبل النوم بثلاث ساعات يجب أن يكون غنيًا بالبروتين مع الكربوهيدرات من الخضروات غير النشوية، مثل قطعة سمك مع سلطة خضراء أو قطعة لحم أبيض مع خضروات مطهية، مع مراعاة ألا تتجاوز الحصة 350 غرامًا حسب سعة المعدة.

كما نصحت بالمشي بعد تناول الحلويات أو الوجبات السريعة للمساعدة في حرق الطاقة ومنع تخزين الغلوكوز على شكل دهون.