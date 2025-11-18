

يبدأ سرطان المريء بنمو غير منضبط لخلايا شاذة في المريء، وقد لا تظهر أي أعراض في مراحله المبكرة، لذا من المهم مراقبة التغيرات، سواء كانت مستمرة أم غير عادية.



1- صعوبة البلع (عسر البلع):



غالبا ما يكون الشعور باحتقان الطعام في الحلق أو الصدر أكثر الأعراض شيوعا، قد يبدأ بصعوبة في بلع الأطعمة الصلبة، ثم يتطور تدريجيا إلى أطعمة أكثر ليونة، بل وحتى إلى سوائل، يحدث هذا العرض بسبب تضيق المريء أو انسداده، ما يصعب مرور الطعام، بحسب موقع هيلث.



2- حرقة المعدة أو الارتجاع الحمضي المستمر:



قد تشير حرقة المعدة الشديدة والمتكررة، والتي لا تتحسن بالعلاجات المتاحة دون وصفة طبية، إلى تغيرات في المريء.

الارتجاع الحمضي طويل الأمد، المعروف أيضا باسم مرض الارتجاع المعدي المريئي، يمكن أن يلحق الضرر ببطانة المريء، ما يزيد من خطر حدوث تغيرات سرطانية، وفي النهاية سرطان المريء، إذا لم يعالج.



3- فقدان الوزن غير المبرر:



فقدان الوزن دون محاولة قد يكون مؤشرا على الإصابة بالسرطان أو حالات خطيرة أخرى، في سرطان المريء، غالبًا ما ينتج فقدان الوزن عن صعوبة تناول الطعام، وضعف امتصاص العناصر الغذائية، وزيادة احتياجات الجسم للطاقة لمكافحة الأمراض.

يجب دائما استشارة أخصائي بشأن فقدان الوزن المفاجئ وغير المقصود.



4- السعال المستمر أو بحة الصوت:



قد يكون تغير الصوت أو السعال المستمر، خاصة مع صعوبات البلع، علامة تحذيرية، يحدث هذا عندما يهيج الورم الأعصاب التي تتحكم في الحبال الصوتية أو عندما يصل ارتجاع المريء إلى الحلق.

لا ينبغي تجاهل تهيج الحلق المزمن، أو سعال الدم، أو تفاقم بحة الصوت.



5- ألم أو انزعاج في الصدر أو الحلق:



لا ينبغي تجاهل الألم المستمر أو المتفاقم عند البلع، قد يشعر المريض بحرقة أو ضغط أو ضيق، وغالبا ما يخطئ في تشخيصه على أنه حرقة في المعدة.

في الحالات المتقدمة، قد ينتشر الألم إلى الظهر أو الرقبة أو الكتفين، ما ينذر بتطور محتمل للمرض.