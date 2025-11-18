ما مخاطر بلع أقراص الدواء؟

رغم أن ابتلاع قرص من الدواء أمرا يوميا لا يستدعي القلق، إلا أن الأطباء يحذرون من أن هذا الإجراء يسبب أضرارا حقيقية في بعض الحالات.

حين يُعلق القرص أو الكبسولة في الجزء الضيق من المريء قرب مدخل المعدة ويذوب قبل وصوله إلى المكان المناسب، تتلامس مكوّناته الحمضية أو القلوية مع جدار المريء غير المحمي، ما يؤدي إلى حرقة حادة وألم والتهاب.

ورغم أن التهاب المريء الناتج عن الأدوية نادرا نسبيا نحو 3.9 حالة لكل 100 ألف شخص سنويا إلا أن الخبراء يلفتون إلى أن الكثير من الحالات الخفيفة تمر دون تشخيص، ما يرجح أن تكون نسبة الإصابة الفعلية أعلى.

أن المريء يفتقر إلى الطبقة الواقية الموجودة في المعدة، فإنه يتفاعل سريعا مع أي مواد مهيجة، فيشعر المريض بألم يشبه حرقة المعدة لكنه أكثر شدة، ويصاحبه تغير في الصوت أو ألم أثناء البلع، وفقا لموقع "science".

وفي الحالات المتقدمة يمكن أن تتطور الإصابة إلى تقرحات وعدوى خطيرة إذا لم تُكتشف مبكرا.

وتظهر أغلب الإصابات لدى النساء في منتصف العمر نتيجة تناول أدوية علاج هشاشة العظام، بينما يواجه كبار السن خطراً أكبر بسبب بطء مرور الطعام والدواء عبر المريء أما الأطفال، السبب مرتبطا بصعوبة البلع أو ضيق المريء.

ويزداد الخطر أيضا لدى الأشخاص الذين يعانون تغيّرات في الصدر مثل تضخم الغدة الدرقية أو القلب.

وتشمل قائمة الأدوية الأكثر تسببا في تهيّج المريء: أدوية البيسفوسفونات، مضادات التتراسيكلين، الأسبرين، الإيبوبروفين، إضافة إلى بعض المكملات الغذائية.

الكافيين المركز يزيد الحموضة، بينما قد يسبب فيتامين C وL-أرجينين تهيجا واضحا، كما يمكن لأقراص كلوريد البوتاسيوم الثقيلة أو كبسولات الجيلاتين اللينة أن تلتصق بجدار المريء بسهولة.

ورغم ذلك، فإن معظم الحالات تتحسن سريعا بعد التوقف عن تناول الدواء، ويمكن تقليل المخاطر باتباع خطوات بسيطة:

ابتلاع الأقراص مع كوب كبير من الماء.

تناول الدواء أثناء الجلوس أو الوقوف والبقاء في هذا الوضع لمدة 30 دقيقة على الأقل، خاصة عند تناوله على معدة فارغة.

اختيار بدائل علاجية مثل الحقن أو الأدوية التي تحمي بطانة المريء عند الحاجة إلى استخدام طويل الأمد.

تقسيم الأقراص الكبيرة إذا كان ذلك مسموحا طبيا.

