ما الأطعمة المثالية لمرضى الكبد؟

أفادت الدكتورة نوريا ديانوفا، المديرة التنفيذية لمركز بحوث التغذية الصحية وأخصائية التغذية وأمراض الكبد، أن اتباع نظام غذائي صحي أمر بالغ الأهمية لمرضى الكبد.

وأوضحت أن وجبة الفطور يمكن أن تتضمن عجة البيض المخفوق مع الفاصوليا الخضراء، حيث يطهى الفاصوليا المجمدة على نار هادئة قبل سكب البيض المخفوق مع الحليب أو بدونه، ويمكن تناولها مع خبز الحبوب الكاملة، لإضافة المزيد من الخضار إلى الوجبة، بحسب جازيتا رو.

كما أكدت الدكتورة أن الزيوت النباتية تلعب دورا مهما في تحسين تكوين الكبد وتدفق الصفراء، ما يساعد في الحد من مرض الكبد الدهني، وقالت:"أنصح بتناول ملعقة صغيرة على الأقل من الزيت النباتي يوميا، ويمكن إضافتها إلى العصيدة أو السلطة أو أي طبق جانبي".

وأضافت أن التحول من اللحوم الحمراء إلى بدائل نباتية يساعد على تقليل الاعتماد على أدوية الكبد المكلفة، مشيرة إلى أن المنتجات النباتية الحديثة، وخاصة الحليب واللحوم النباتية، غنية بـ البروتين النباتي والألياف والفيتامينات، ويمكن لمريض الكبد تناول:

وجبة الغداء: كرات اللحم النباتية مع الشعير اللؤلؤي واليقطين.

وجبة العشاء: كبد الدجاج أو الديك الرومي مع الخضراوات الورقية.

وأكدت أن نقص البروتين يعد الأكثر شيوعا في النظام الغذائي، لذلك يُنصح بالتركيز على المصادر النباتية الغنية بالبروتين لتعزيز صحة الكبد.