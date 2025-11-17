علاج جديد قد يساعد المناعة على مهاجمة خلايا سرطان البنكرياس

كشف فريق بحثي من جامعة نورث وسترن في شيكاغو عن علاج جديد يعتمد على الأجسام المضادة، قد يساعد جهاز المناعة على التعرف إلى خلايا سرطان البنكرياس ومهاجمتها.

يعد سرطان البنكرياس من أكثر أنواع السرطان فتكا، إذ غالبا ما يُكتشف في مراحل متقدمة بسبب غياب الأعراض المبكرة ووقوعه في عمق الجسم، ويبلغ معدل البقاء على قيد الحياة لخمس سنوات نحو 13% فقط، كما أن هذا النوع لا يستجيب غالباً للعلاجات المناعية التقليدية لافتقاره إلى أهداف مناعية واضحة.

وأوضح الفريق أن خلايا هذا السرطان تستخدم ما يسمى بـ"تمويه سكري"، حيث تغلف نفسها بجزيء يُدعى حمض السياليك، ليخدع جهاز المناعة ويظن أن الخلايا سليمة، فيمنع الجسم من مهاجمتها.

وقال الدكتور محمد عبد المحسن، أستاذ الطب المشارك بكلية فاينبرج للطب، إن "مجرد سكر واحد يمكن أن يخدع جهاز المناعة بهذه القوة"، مؤكّداً أن تعطيل هذا الجزيء قد يعيد تنشيط الخلايا المناعية لمهاجمة الورم كما يجب.

أظهرت التجارب على الفئران أن العلاج نجح في إيقاظ خلايا المناعة وإبطاء نمو الأورام، حيث نمت الأورام بشكل أبطأ لدى الفئران التي تلقت العلاج، مقارنة بالمجموعات الأخرى. وأكد الباحثون أن النتائج تمثل خطوة أولية واعدة، لكنها تحتاج لتأكيد من خلال دراسات سريرية على البشر.

يتوقع الفريق أن يستخدم العلاج الجديد مستقبلًا بالاشتراك مع العلاج الكيميائي والعلاجات المناعية الأخرى، وليس كبديل عنها. ويجري حالياً التعاون مع مركز روبرت لوري الشامل للسرطان لتحديد الخطوات التالية نحو التجارب البشرية.

وأشار عبد المحسن إلى أن النتائج "تفتح باباً جديداً لاستهداف المناعة في سرطان البنكرياس"، متوقعاً أن تبدأ التجارب السريرية قريباً، وقد يستغرق الأمر نحو خمس سنوات قبل أن يصبح العلاج متاحاً للمرضى في حال أثبت نجاحه.

وأكد الباحثون أن الدراسة لا تزال محدودة، إذ أُجريت جميع الاختبارات على الحيوانات حتى الآن، ولا توجد بيانات بشرية بعد، كما أن سلامة العلاج والجرعات المثالية ما زالت قيد الدراسة.

ووصفت الدكتورة هيلويزا سواريز من جامعة يوتا، التي لم تشارك في البحث، النتائج بأنها "خطوة واعدة لكنها تحتاج إلى تمويل مستمر وتجارب سريرية لتتحول إلى علاج فعلي".

وتم تمويل الدراسة جزئياً من المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية (NIH) ضمن جهود دعم تطوير علاجات مناعية مبتكرة للأورام المقاومة للعلاج التقليدي، مما يفتح أفقاً جديداً في علاج أحد أخطر أنواع السرطان.