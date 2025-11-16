5 أعراض مبكرة تكشف بداية مرض السكري قبل التحليل

يشير أخصائيو الصحة إلى أن جسم الإنسان غالبًا ما يصدر إنذارات مبكرة قبل تطور مرض السكري، وأن الانتباه لهذه الإشارات يساعد في الاكتشاف المبكر وتجنب المضاعفات.

وبحسب موقع "ويب ميد"، فإن هناك خمسة أعراض شائعة قد تكشف بداية الإصابة بالسكري قبل الخضوع لأي تحاليل.

1- العطش الشديد

ارتفاع السكر في الدم يدفع الكلى للتخلص منه عبر البول، ما يؤدي لفقدان سوائل الجسم وظهور عطش قوي لا يزول بسهولة رغم شرب الماء مرارًا.

2- التبول المتكرر

كثرة التبول من أبرز العلامات، فالجسم يحاول طرد الجلوكوز الزائد، مما يجعل الشخص يشعر بحاجة ملحة ومتكررة لاستخدام الحمام، وأحيانًا يُوقظ من النوم.

3 - التعب والإرهاق المستمر

عندما لا تتمكن الخلايا من الحصول على الطاقة بسبب خلل في استخدام الأنسولين، يعاني الشخص من إرهاق غير مبرر، ويشعر بثِقل حتى في المهام اليومية البسيطة.

4 - الجوع السريع بعد تناول الطعام

اضطراب دخول الجلوكوز إلى الخلايا يربك إشارات الشبع، فيشعر الشخص بالجوع بعد فترة قصيرة من الوجبة، ويرغب في تناول المزيد من الطعام دون سبب واضح.

5- تشوش مؤقت في الرؤية

ارتفاع السكر قد يؤثر على عدسة العين بسحب بعض السوائل منها، مما يسبب ضبابية في الرؤية أو صعوبة في التركيز، وغالبًا تختفي هذه الأعراض عند ضبط مستوى السكر.

ويؤكد الأطباء أن ظهور هذه العلامات يتطلب فحصًا سريعًا لمستوى السكر، لأن التشخيص المبكر يلعب دورًا كبيرًا في الوقاية والسيطرة على المرض.