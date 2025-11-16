أطعمة ومشروبات تهدد الذاكرة وتؤدي للخرف.. احذرها

حذرت طبيبة الأعصاب الروسية أستاندا موشبا من أن الإفراط في تناول بعض الأطعمة والمشروبات بشكل مستمر يؤدي إلى تلف صحة الدماغ ويزيد خطر الإصابة بالخرف.

كما أن الاستهلاك المفرط للوجبات السريعة والأطعمة المعالجة، بالإضافة إلى المشروبات الغازية الغنية بالسكريات، يؤدي إلى تلف في الدماغ ويرفع من احتمالية الإصابة بالخرف.

ويؤدي استهلاك الدهون المتحولة والمشبعة إلى تصلب الشرايين بسبب ترسب الكوليسترول، ما يعيق نقل الأكسجين اللازم للدماغ، ويزيد بالتالي من خطر الإصابة بالخرف. وبما أن هذه الدهون والزيوت المهدرجة شائعة الاستخدام في الوجبات السريعة والمقلية والمخبوزات، فإنه يجب تجنبها.

والاستهلاك المفرط للملح (المتوفر بكثرة في تلك الأطعمة) يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم والإضرار بالأوعية الدماغية الصغيرة، وهو ما يجعله سبباً محتملاً لـ السكتات الدماغية أو الخرف في المستقبل، وفقا "mail".

ويمكن للنظام الغذائي الصحي أن يقلل من خطر الإصابة بهذه الأمراض، ولتحقيق ذلك، يجب إدراج اللحوم والمأكولات البحرية والبيض والأجبان ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى الفواكه والخضروات الطازجة.

وهذا النظام المتوازن الغني بالفيتامينات والعناصر الدقيقة، يساعد في الحفاظ على صحة الدماغ وإبطاء التغيرات المرتبطة بالشيخوخة.

