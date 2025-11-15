في موسمة.. 5 فوائد صحية للبرتقال على صحة الجسم

البرتقال من الفواكه الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، وله دور مهم في دعم الصحة العامة بعدة طرق.

5 فوائد للبرتقال، وفق "WebMD".

1- يُقوي الجهاز المناعي

يحتوي البرتقال على كميات عالية من فيتامين C، الذي يعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء ويقوي دفاعات الجسم ضد العدوى.

2- غني بالألياف ويدعم الهضم

البرتقال يحتوي على ألياف غذائية، وخاصة الألياف القابلة للذوبان، التي تساعد في تحسين صحة الأمعاء وتنظيم حركة الأمعاء وخفض الكوليسترول.

3- يساعد في خفض ضغط الدم وتعزيز صحة القلب

البوتاسيوم الموجود في البرتقال يساعد على تنظيم ضغط الدم، بالإضافة إلى أن البرتقال يحتوي على مركّبات نباتية مثل الفلافونويدات التي تساهم في صحة الأوعية الدموية.

4- يقي من حصى الكلى

حمض الستريك في البرتقال يزيد من مستوى السترات في البول، مما يقلّل من احتمالية تكون حصى الكالسيوم في الكلى.

5- يحمي الدماغ من التدهور العصبي

الفلافونويدات الموجودة في البرتقال تمتلك خصائص مضادة للالتهاب والأكسدة قد تساهم في حماية خلايا الدماغ وتقليل خطر أمراض مثل الزهايمر.