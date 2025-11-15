"منها دعم صحة العين.. 5 فوائد صحية للجرجير

يشتهر الجرجير بكونه من أكثر الخضروات الورقية الغنية بالعناصر الغذائية، له فوائده المميزة لصحة الجسم.

5وفق هيلث لاين أبرز فوائد للجرجير:

تعزيز صحة القلب

يحتوي الجرجير على مضادات أكسدة قوية مثل فيتامين C وبيتا كاروتين، التي تساعد في حماية الأوعية الدموية وتقليل الالتهابات، مما يدعم صحة القلب.

تقوية المناعة

بفضل غناه بفيتامين C وA، يساهم الجرجير في تعزيز جهاز المناعة ومكافحة العدوى.

تحسين صحة العظام

يوفر الجرجير نسبة جيدة من فيتامين K، الضروري للحفاظ على قوة العظام وتقليل خطر الإصابة بالهشاشة.

دعم صحة العين

يحتوي على اللوتين والزياكسانثين، وهما عنصران مهمان لحماية العين من التنكس البقعي وأضرار الأشعة الضارة.

المساعدة في الهضم

بفضل غناه بالألياف والماء، يساعد الجرجير في تحسين حركة الأمعاء ودعم صحة الجهاز الهضمي.