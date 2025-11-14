تظهر في الجلد ... علامات على الرجال مراقبتها تكشف مرض خطير

تظهر الأعراض الشائعة لسرطان البروستاتا بصورة أساسية في الجهاز البولي والتناسلي، إلا أنه في حالات نادرة ومتقدمة، قد تظهر علامات على الجلد هذه العلامات غالبًا ما تشير إلى مرحلة متقدمة من المرض أو تكون استجابة ناتجة عن الورم نفسه أو عن علاجه.

وبحسب ما ذكره موقعي timesofindia، و healthline، إليك كافة التفاصيل.

العقيدات

تكون على شكل كتل أو بثور صلبة ومرتفعة عن سطح الجلد، وقد يتراوح حجمها من بضعة ملليمترات إلى عدة سنتيمترات، وغالبا ما تكون بلون الجلد الطبيعي أو تتغير إلى اللون البني المحمر أو الأحمر، وعادة ما تظهر

في المناطق القريبة من العضو مثل الفخذ، البطن السفلية، السرة.

التصلب الجلدي

هو عبارة عن بقع جلدية صلبة وسميكة ولامعة أحيانًا، وغالبا ما يشعر المريض بأن الجلد ملتصق بالأنسجة المحيطة.

التقرحات الجلدية

قد تخترق الخلايا السرطانية سطح الجلد وتؤدي إلى ظهور تقرحات جلدية تفرز مادة سائلة أو دماء، وعادةً ما تكون مؤلمة ويصعب علاجها.

